Gabriel Roncon inicia a campanha pelos bairros, falando de Segurança Pública 

Reunidos na principal praça do bairro Aliança, na rua Hishiro Hidaka, nesta sexta-feira, 16/8, primeiro dia de campanha para as eleições de 2024 em Ribeirão Pires, moradores e apoiadores puderam ouvir as principais propostas de Gabriel Roncon e Amigão D’Orto, candidatos a prefeito e vice, com destaque para a segurança pública, ao lado do deputado federal Coronel Telhada e o deputado estadual Capitão Telhada.

“Ribeirão precisa de um gestor que priorize o que é importante, que pare de gastar com estátuas, com castelo de plástico, com reforma no gabinete dele, com coisas inúteis”, disse Gabriel sobre as faltas de prioridades do atual prefeito em resolver os problemas da cidade, como a falta de medicamentos, médicos, transporte digno e inúmeros problemas de gestão.

Amigão comemorou a presença dos dois maiores deputados da bandeira de segurança pública em apoio a eleição de Gabriel Roncon: “É a primeira vez na história da nossa cidade que dois deputados de tamanho porte na segurança pública, vem em um início de campanha, porque temos um projeto sólido e forte para a segurança e é nítido o amor e o carinho do Gabriel pelos bairros de Ribeirão Pires”, e finalizou, “ Só quem é da polícia, da GCM, da corporação sabe das dificuldades de trabalhar em Ribeirão Pires e nós estamos nos bairros iniciando a nossa campanha e nós vamos continuar nos bairros até o dia 6 de outubro, que será o dia da vitória”

Ainda, o deputado Coronel Telhada disse que conheceu o projeto proposto pelo Gabriel e por considerar sólido e viável colocou as portas de seu gabinete abertas para Ribeirão Pires.

Após o comício, centenas de pessoas se reuniram e fizeram juntamente com Gabriel e Amigão uma caminhada pelo bairro, cumprimentando os moradores.