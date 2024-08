Gabriel Roncon e Amigão se reúnem com apoiadores em Ribeirão Pires

Neste domingo (25), Gabriel Roncon e Amigão D’Orto se reuniram com apoiadores de sua campanha para explicar seus projetos para a cidade e fortalecer os laços de amizade com todos.

Houve muita festa, músicas de campanha, mascote e dança, por parte dos apoiadores que, antes, ouviram atentos as propostas que o candidato a prefeito Gabriel Roncon quer implementar em Ribeirão Pires.

Gabriel exemplificou quase R$ 15 milhões de gastos sem critério que a atual administração fez, enquanto faltam remédios, atendimento na saúde, estrutura para as viaturas da GCM e manutenção nos bairros: “Também vamos lutar pela alça do Rodoanel para trazer desenvolvimento para Ribeirão, vamos fazer as UBS funcionarem até mais tarde, para favorecer o atendimento nos bairros, vamos retirar de vez a taxa do lixo das costas da população, vamos retornar as rondas nos bairros e colocar mais bases das GCM, vamos ter dentistas e ginecologistas em todas as UBS, vamos descentralizar as ambulâncias e aumentar o número, para melhorar o socorro, vamos terminar o hospital Santa Luzia e implantar a farmácia 24 horas na UPA, além de restabelecer o número de médicos suficientes, como ortopedistas”.

Amigão ressaltou a importância de ter um prefeito que ama de verdade as pessoas e a sua cidade: “Gabriel nasceu em Ribeirão, cresceu, estudou, fez família e cria seu filho aqui, ele conhece cada canto de nossa cidade. Ele é um cara de coração gigante, de muita humildade, gentil, carinhoso com as pessoas e, além disso tudo, um grande administrador, com grande capacidade para ser o nosso prefeito“.

“Mesmo em dia de frio e chuva, vocês vieram para esse bate-papo, voluntariamente. A gente se alegra e somos muito gratos por todo o empenho que vocês estão fazendo para no dia 6 de outubro, Ribeirão Pires iniciar uma nova página de grandes projetos de melhorias”, finalizou Amigão.