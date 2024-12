Gabriel Jesus admite ficar “mexido” com sondagem do Palmeiras

O atacante Gabriel Jesus mexeu com o coração dos torcedores do Palmeiras nesta quarta-feira (18). O atacante do Arsenal disse que ficou “mexido” com sondagem do Verdão, no entanto, descartou uma volta no momento.

O camisa 9 fez questão de ressaltar seu amor pelo clube que o revelou para o futebol mundial, confirmou que tem interesse em voltar, mas pregou respeito aos Gunners.

Sempre vão existir especulações. Hoje é muito claro que eu não tenho empresário. Estou focado na minha carreira e vida pessoal. As especulações mexem um pouco por ser o Palmeiras. Todos do clube sabem do meu carinho, o meu amor pelo Palmeiras, mas hoje sou atleta do Arsenal, tenho de vestir e respeitar a camisa e quem sabe um dia. Eu já deixei bem claro que o meu desejo é um dia voltar para o Palmeiras. Estou trabalhando e focado aqui”, disse o atleta à ESPN.

Gabriel Jesus tem sido um nome ventilado nos corredores da Academia do Futebol. O nome seria um sonho da diretoria do Palmeiras para o ano que vem, mas isso parece estar longe de acontecer. O centroavante tem contrato com o Arsenal até junho de 2027.

Promovido ao profissional do Palmeiras em 2015, Jesus defendeu as cores palestrinas em 83 partidas, tendo marcado 28 gols, além de nove assistências. Então. foi vendido ao Manchester City, onde ficou por cerca de seis anos, até chegar ao Arsenal.