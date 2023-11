Furto de equipamentos causa desabastecimento em Ribeirão Pires 

A Sabesp informa que devido a furto de equipamentos no Jardim Verão durante esta madrugada, o abastecimento em Ribeirão Pires está sendo afetado nesta terça-feira (28).

A manutenção já está em andamento e a previsão é que a equipe da Companhia consiga normalizar o fornecimento de água até a madrugada de quarta-feira (29).

A Sabesp reforça a necessidade de usar a água com consciência e de priorizar o uso da água das caixas residenciais para higiene e alimentação até o fornecimento esteja totalmente normalizado. Os imóveis que possuem caixa d’água com reservação, para no mínimo 24 horas de consumos, como determina o Decreto Estadual 12.342/78 devem sentir menos os efeitos no abastecimento.

BAIRROS AFETADOS:

Jd. Iramaia, Chácara Pilar Velho, Vila Zilda, Jd Verão, IV Divisão, Tecelão, Vila Rica, Vila Bonita, Itrapoã, Tanque Caio, Recanto Irani.