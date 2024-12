Fundo Social entrega doações para bairros atingidos por temporais em SP

O Fundo Social de São Paulo deu início, nesta segunda-feira (23), a uma operação emergencial para auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade social impactadas pelos temporais que atingiram a capital paulista no último fim de semana. Dois caminhões carregados com itens essenciais estão sendo mobilizados para atendimento a moradores de oito bairros, todos no extremo da zona leste de São Paulo.

A logística da operação tem como ponto de partida o depósito do Fundo Social, no bairro do Jaguaré, na zona oeste da capital. Na primeira remessa, foram enviadas 200 cestas básicas, quatro paletes de água, 60 kits de limpeza e higiene pessoal, 20 caixas de roupas e oito caixas de roupas de cama e mesa. Um segundo caminhão, com a mesma quantidade, segue com o atendimento nesta terça-feira (24).

Os itens estão sendo destinados a oito organizações sociais que solicitaram apoio ao Fundo Social de São Paulo e atenderam aos critérios estabelecidos para a assistência. Essas entidades serão responsáveis pela distribuição dos donativos às famílias afetadas pelas fortes chuvas. Ao todo, 430 famílias estão sendo beneficiadas, incluindo moradores dos bairros Jardim Helena, Jardim das Oliveiras, Jardim Nair, Vila Yolanda II, Juscelino Kubitschek, Cidade Líder, Jardim Keralux e Comunidade do Pira – Cangaíba, zona leste da capital.

Os donativos fazem parte do estoque emergencial do Fundo Social, , complementado por doações da população, para assistência em momentos de crise e atendimento de urgência a comunidades.