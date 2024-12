Fundo Social de São Paulo anuncia carretas-escolas para cursos gratuitos a partir de 2025

O Fundo Social de São Paulo revelou, nesta quinta-feira (5), um projeto inovador que promete transformar o cenário de qualificação profissional no estado. A partir de 2025, cursos gratuitos serão disponibilizados por meio de carretas-escolas que percorrerão municípios paulistas, com foco nas regiões mais vulneráveis. O anúncio foi feito por Cristiane de Freitas, primeira-dama e presidente do Fundo Social, que destacou a importância dessa iniciativa para o desenvolvimento social e econômico da região.

Cristiane de Freitas enfatizou a necessidade de colaboração coletiva para superar desafios sociais, afirmando: “Nenhum desenvolvimento social é feito por uma só pessoa. Precisamos unir forças para vencer desafios para levar o desenvolvimento social para onde ele precisa chegar”. Ela acrescentou que as primeiras carretas devem chegar aos municípios em março, mês em que se comemora o aniversário do Fundo Social de São Paulo.

O evento ocorreu no Palácio dos Bandeirantes e reuniu primeiras-damas e presidentes de Fundos Sociais de várias localidades paulistas. Na ocasião, foram celebrados os sucessos alcançados até agora e projetadas novas iniciativas para 2025, incluindo um programa adicional voltado ao fortalecimento dos Fundos Sociais municipais.

As carretas-escola estarão equipadas para oferecer cursos em áreas como Jogos Digitais e Desenvolvimento de Aplicativos, Cuidados com Animais de Estimação, Reaproveitamento de Alimentos e Gastronomia. Cada curso terá a duração de duas semanas e será oferecido sem custos aos participantes, que receberão certificados ao final das atividades. O conteúdo será desenvolvido em parceria com o Centro Paula Souza e o Sebrae, destacando áreas com alta demanda no mercado atual.

Além disso, foi apresentada uma nova ação voltada às lideranças locais: um curso online chamado “Gestão Pública e Imagem”, destinado a aprimorar as competências técnicas e estratégicas das primeiras-damas e presidentes de Fundos Sociais municipais. Este curso será ministrado por especialistas do Centro Paula Souza e Sebrae, abordando temas como gestão de equipes, redes sociais, empreendedorismo e desenvolvimento socioeconômico.

O encontro também marcou o início das festividades natalinas no Palácio dos Bandeirantes, com a inauguração da decoração especial de Natal. A cerimônia contou com a tradicional Cantata de Natal e o acendimento da árvore natalina. A decoração estará disponível para visitação pública até 6 de janeiro de 2025, com entrada gratuita no Palácio dos Bandeirantes, localizado na zona sul da capital paulista.