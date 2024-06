Fundo Social de Ribeirão Pires lança campanha Inverno Solidário

Tendo em vista o grande volume de doação de roupas durante a Campanha para ajudar as famílias atingidas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul, o Fundo Social de Solidariedade de Ribeirão Pires lança, neste ano, a Campanha Inverno Solidário com foco exclusivo na arrecadação de cobertores novos ou em bom estado para serem destinado às pessoas em situação de vulnerabilidade social do município.

“A solidariedade dos nossos munícipes diante à tragédia em cidades gaúchas foi tamanha que a Campanha do Agasalho deste ano precisou mudar de foco. Temos roupa suficiente para atender a possível demanda da Estância durante a época mais fria do ano. Por isso, contamos, mais uma vez, com o apoio de todos para aquecer quem mais precisa, por meio da doação dos cobertores”, comentou a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Ribeirão Pires, Lígia Volpi.

As doações devem ser direcionadas à sede da entidade, localizada à Avenida Francisco Monteiro, 2940 – Santa Luzia, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4827-8555.