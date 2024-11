Fundo Social de Diadema anuncia mais datas do Varal Solidário até o final do mês de novembro

Até o final do mês, o Fundo Social de Solidariedade (FSS) de Diadema vai organizar o Varal Solidário em mais quatro pontos da cidade. A atividade beneficente faz doação de peças de roupas, calçados e outros itens, basta chegar e escolher. O horário é das 9h às 12h e a próxima edição será no feriado da Consciência Negra, dia 20, quarta-feira (9h às 12h), na rua dos Operários, nº 235, Vila Conceição.

Os ítens que o Varal Solidário repassa à comunidade são frutos das doações recebidas pelo Fundo Social. Quem desejar informações ou fazer doações, é só ligar no telefone 4092-5340 (também é whatsapp). De acordo com o FSS de Diadema, na programação do Varal Solidário constam outros três eventos até o final do mês. Na sexta, 22/11, a atividade vai acontecer na sede da Associação Comunitária do Núcleo Habitacional Vinícius de Morais, rua do Projeto, 426 – Jardim Gazuza – bairro Casa Grande.

Na última semana de novembro, o Fundo Social levará o Varal Solidário para dois locais da cidade: dia 26, terça, na Associação Comunitária do Núcleo Habitacional do Jardim Marilene, avenida Maria Cândida de Oliveira, nº 801 – Jardim Marilene; e no dia 29, sexta, rua Mem de Sá, 239, junto à Quadra de Esportes, ao lado da UBS do Casa Grande. O horário é o mesmo dos anteriores, das 9h às 12h.

Vilma e Analice gostaram do Varal Solidário

Nesta segunda-feira, 18/11, o Varal Solidário aconteceu na sede da ONG Remando Com a Maré (rua dos Sindicalistas, 52 – Serraria). A entidade é parceira da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, do Banco de Alimentos e do Fundo Social de Solidariedade de Diadema.

Segundo a coordenadora da ONG, Salete Henrique, no loteamento há mais de 3 mil moradores. “Parabenizo o Fundo Social por este importante projeto humanitário que auxilia tantas pessoas. Por isso, essa já é a segunda vez que abrimos nossas portas para montagem do Varal Solidário e ajudar as famílias em geral, especialmente aquelas mais necessitadas”, explicou.

Mais uma vez, o Varal Solidário do FSS chamou a atenção da comunidade e atraiu dezenas de pessoas à sede da ONG, como a Vilma e a Analice.

Desempregada e mãe de uma criança de seis anos, Analice Pinheiro da Silva disse que participou pela primeira vez do Varal e gostou muito do atendimento carinhoso e prestativo da equipe do Fundo, além da qualidade das peças expostas. “Estou bem satisfeita porque escolhi algumas roupas para mim e, também vou levar de presente pra minha filha, um bonecão de pelúcia”, explicou.

Outra participante que adorou o Varal foi a Vilma Aparecida Ribeiro da Silva, que mora com o marido e um filho. “Essa já é a segunda vez que participo e escolho roupas e calçados. Além de ter produtos em ótimo estado, o fato de serem gratuitos ajuda muito no orçamento da família da gente“, afirmou ela.

PRÓXIMAS AGENDAS

Varal Solidário do Fundo Social de Diadema (9h às 12h)

20/11 (quarta), rua dos Operários, nº 235 – Vila Conceição

22/11 (sexta), rua do Projeto, 426 – Jardim Gazuza – bairro Casa Grande

26/11 (terça), av. Maria Cândida de Oliveira, nº 801 – Jardim Marilene

29/11 (sexta), rua Mem de Sá, nº 239 – bairro Casa Grande