Fundação do ABC lança programa de qualidade de vida no trabalho

A Fundação do ABC, por meio de sua Diretoria Executiva de Recursos Humanos (RH), lançou oficialmente nesta semana seu Programa de Qualidade de Vida no Trabalho. A iniciativa visa integrar e expandir ações já existentes nas unidades na FUABC, promovendo um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo para seus mais de 28 mil colaboradores. Compareceram ao evento representantes das áreas de RH das unidades gerenciadas, além do engenheiro-chefe de Segurança do Trabalho da FUABC, Amaury Machi Junior.

A gerente corporativa de RH da FUABC, Nubia Secafem de Freitas, destacou a importância da iniciativa. “Nosso maior patrimônio são as pessoas. Precisamos de um programa institucional robusto que reflita isso”, afirma. O programa será fundamentado em quatro pilares principais: bem-estar físico, mental, econômico e social.

BEM-ESTAR FÍSICO

O primeiro pilar concentra-se na segurança ocupacional e na promoção de um ambiente de trabalho seguro e ergonômico. “Precisamos garantir que todos os nossos colaboradores trabalhem em condições seguras, prevenindo acidentes e doenças”, explica a gestora. As ações incluem melhorias na higiene e na alimentação, além de investimentos em infraestrutura para tornar o ambiente de trabalho mais funcional e confortável.

A Mantenedora e o Instituto de Infectologia Emílio Ribas II, do Guarujá, apresentaram algumas de suas ações. Por exemplo, as que incluem as campanhas do Janeiro Branco, Outubro Rosa e Novembro Azul. No Hospital Municipal Mogi das Cruzes (HMMC) está em andamento o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que promove atendimentos de urgência, consultas ambulatoriais e marcação de exames médicos e de cirurgias. Já o Centro Universitário FMABC realiza a avaliação do desempenho das atividades laborais.

BEM-ESTAR MENTAL

Reconhecendo a crescente demanda por suporte psicológico, especialmente após a pandemia, este pilar visa oferecer apoio psicológico contínuo aos colaboradores. “A pandemia impactou profundamente nossos profissionais. Precisamos de um olhar diferenciado para essas questões”, ressalta Nubia. Algumas unidades já contam com suporte de psicólogos e psiquiatras, e a ideia é expandir esses serviços.

O absenteísmo também é uma preocupação crescente. A instituição tem criado mecanismos para combater o número de faltas dos colaboradores, o que tem gerado impactos diretos na produtividade e nos custos operacionais. O novo programa busca enfrentar essa questão por meio da melhoria das condições de trabalho e do bem-estar dos funcionários, visando reduzir o absenteísmo e promover maior estabilidade na força de trabalho.

BEM-ESTAR ECONÔMICO

O desenvolvimento profissional é o foco deste pilar. A FUABC pretende implementar programas de crescimento e valorização dos talentos internos. “Somos formadores de profissionais que se destacam no mercado. Precisamos reter esses talentos”, disse Nubia. A iniciativa também prevê a revisão de benefícios, com foco em oferecer pacotes mais atrativos e que contribuam para a qualidade de vida dos funcionários.

O Contrato de Gestão de São Mateus/SP, gerenciado pela FUABC em parceria com a Prefeitura de São Paulo, já tem seu programa de Banco de Talentos, que visa identificar profissionais com potencial dentro do quadro de colaboradores. Outra iniciativa é o canal de sugestões, por onde os funcionários podem enviar ideias de melhorias sobre algum procedimento dentro das unidades. Aqueles que têm suas ideias implantadas ganham recompensas, como dias de folga.

BEM-ESTAR SOCIAL

Este pilar está relacionado à promoção de espaços de convivência e ações culturais. Várias unidades sob gestão da FUABC já possuem áreas de descanso e atividades de descompressão, como as do Hospital de São Mateus e do Hospital Estadual Mário Covas (HEMC), que recentemente revitalizou seu espaço de convivência. “Esses espaços são essenciais para que os colaboradores possam relaxar e se recuperar durante a jornada de trabalho”.

Durante a palestra, diversos funcionários compartilharam suas experiências e as boas práticas já implementadas nas unidades. A FUABC pretende estabelecer um comitê responsável por monitorar e coordenar as atividades, garantindo a implementação das melhores práticas em todas as unidades. “Estamos construindo um futuro melhor para todos os nossos profissionais. Juntos, podemos transformar nosso ambiente de trabalho em um espaço mais saudável e acolhedor”, finaliza Nubia.