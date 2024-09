Fundação do ABC debate inovação e saúde pública no CONEPEI

O presidente da Fundação do ABC, Dr. Luiz Mário Pereira de Souza Gomes, esteve entre os debatedores da primeira edição do Congresso Nacional de Empreendedorismo, Pesquisa, Extensão e Inovação (CONEPEI), promovido pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS). O evento ocorreu de 26 a 28 de setembro, reunindo especialistas e lideranças para debater a integração entre academia, empresas, governo e sociedade, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento regional e a inovação.

Na sexta-feira (27), Dr. Luiz Mário participou do debate “Articulando Criatividade, Inovação e Tecnologia: Um Olhar para a Saúde Pública”. Em sua fala, destacou que não é mais possível falar de saúde de forma fragmentada e sem planejamento. Segundo ele, “a saúde precisa estar integrada dentro de planos consistentes e projetos transparentes em suas destinações de recursos”.

Dr. Luiz Mário também enfatizou a importância da inovação para enfrentar os desafios da saúde pública. “O SUS é uma grande realidade e joia do País, mas hoje clama por tecnologia, melhores soluções e ações inovadoras, de maneira que os recursos possam ser aplicados com mais eficiência e o sistema se torne mais resolutivo”, afirmou o presidente da FUABC, que completou: “Temos uma dificuldade muito grande, pois os recursos são finitos. A integração em rede, as novas tecnologias e a inteligência artificial são caminhos que levarão aos avanços e melhorias que precisamos implementar na saúde pública”.

Ao final, Dr. Luiz Mário fez um convite aos alunos presentes para que se comprometam com o SUS e compreendam a gestão do atendimento, juntamente com a assistência, como parte fundamental para a evolução do sistema de saúde.

ESPAÇO ABERTO

Ao longo da programação, o CONEPEI buscou fomentar discussões críticas e identificar oportunidades de transformação através da inovação, utilizando-se de palestras, mesas-redondas e apresentações de trabalhos científicos. Com a presença de renomados especialistas, o congresso também abriu espaço para divulgação de projetos de inovação e de startups, além de valiosas oportunidades de networking.