FUABC assume gestão de urgência e emergência no Hospital Heliópolis, em SP

A Fundação do ABC assumiu dia 8 de janeiro a gestão do serviço de urgência e emergência adulto do Hospital Heliópolis, em São Paulo, em nova parceria firmada com o Governo do Estado. A celebração do convênio, publicada no Diário Oficial do Estado de 6 de janeiro, prevê o gerenciamento técnico e administrativo das linhas do serviço de urgência e emergência da unidade hospitalar por um período inicial de seis meses, com custeio global de R$ 15,8 milhões. Ao todo serão cerca de 200 colaboradores, entre equipe médica e multidisciplinar (enfermagem, serviço social e fisioterapia).

A FUABC será responsável pelo atendimento primário de todos os pacientes admitidos no pronto-socorro, independentemente da gravidade, sempre respeitando o sistema de classificação de risco. O plano de trabalho contempla a prestação de serviço nas especialidades de clínica médica e cirurgia geral, com atendimento das equipes de enfermagem, serviço social e administrativo. As equipes da FUABC estão responsáveis por realizar o serviço de avaliação médica, estabilização, tratamento e observação por até 24 horas, com encaminhamento para internação, alta ou transferência conforme necessidade.

A prática do Acolhimento com Classificação de Risco (ACR) será central, funcionando como uma intervenção estratégica para reorganizar os fluxos assistenciais e promover a saúde de forma integrada e eficiente, em conformidade com as diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH).

O objetivo é oferecer assistência humanizada, resolutiva e de alta qualidade, atendendo tanto a demandas espontâneas quanto a casos referenciados pelo SIRESP (Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo). Serão priorizados os atendimentos de casos clínicos e cirúrgicos em processos agudos, nos quais há risco de complicações graves ou fatais, sempre respeitando as necessidades individuais de cada paciente.

O Hospital Heliópolis, reconhecido por sua tradição na formação de especialistas por meio de programas de residência médica, contará com a participação ativa dos médicos da FUABC no apoio didático aos residentes e estagiários, que deverão colaborar na supervisão, execução de procedimentos e avaliações de desempenho, promovendo a excelência no treinamento em competências específicas. Nos casos de procedimentos cirúrgicos, a participação de residentes será conduzida sob orientação direta.

As equipes da FUABC dispõem das áreas de acolhimento e classificação de risco, triagem médica, sala de emergência, unidade de emergência, sala de medicação e sala de sutura e observação do PS.

O HOSPITAL

Criado em 1969, o Hospital Heliópolis é referência em diversas especialidades médicas, com destaque para a área de oncologia. A unidade, que pertencia inicialmente ao Governo Federal, passou para as mãos do Governo do Estado de São Paulo em 1989 e, desde 2014, integra a Rede Hebe Camargo de Combate ao Câncer e conta com um avançado centro de radiologia e radioterapia.

O Hospital atende majoritariamente a população da Zona Sul da capital paulista e dos municípios vizinhos da região do Grande ABC, como Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema.