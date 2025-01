FUABC assume novo contrato no Hospital Guilherme Álvaro, em Santos

A Fundação do ABC venceu mais um chamamento público da Secretaria de Estado da Saúde. Desta vez, para gerenciar a linha de cuidado ao paciente crítico de alta complexidade e o Serviço de Verificação de Óbitos (SVO) e anatomia patológica do Hospital Guilherme Álvaro (HGA), em Santos. No local a FUABC já responde pela gestão do Centro de Tratamento de Malformação Craniofacial (CTMC). Agora, assume novo contrato para operacionalizar 40 leitos de UTI Adulto (sendo 10 de UTI Cardiológica), e 10 de UTI Pediátrica, além de 26 leitos de enfermaria de clínica médica, oncológica e cirúrgica. O contrato, que teve início em 1º de janeiro, também contempla o gerenciamento do serviço de Serviço de Verificação de Óbitos (SVO), anatomia patológica e hemodinâmica.

O resultado do certame foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 19 de dezembro e o valor do novo contrato é de R$ 5,4 mil mensais, ou R$ 65,8 mil ao ano.

O plano de trabalho tem por objetivo a prestação de serviço especializado no gerenciamento técnico/administrativo da linha de cuidado ao paciente crítico de alta complexidade e ao Serviço de Verificação de Óbitos (SVO) e anatomia patológica, que compreende o atendimento médico, de enfermagem, fisioterápico, fonoaudiológico, psicológico e de assistência social. A linha de cuidado propõe a integralidade da assistência, com uso de ações preventivas, curativas e de reabilitação realizadas por uma equipe multiprofissional, tendo o paciente como centro do cuidado.

A FUABC será responsável pelo atendimento ao paciente em todas as fases de cuidados propostas. Para tanto, são disponibilizados os leitos de terapia intensiva e de enfermaria para retaguarda da UTI, além do serviço de hemodinâmica para atendimento eletivo e de urgência e emergência — especialmente no que se refere aos pacientes com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio elegível para o procedimento de angioplastia.

Os pacientes críticos, que demandam cuidados intensivos e ininterruptos, têm à disposição assistência médica especializada, suporte fisioterapêutico e cuidados de enfermagem contínuos. A FUABC realiza uma operação monitorada 24 horas por dia, garantindo a vigilância necessária para intervenções rápidas e seguras. A equipe multiprofissional deverá priorizar o bem-estar do paciente, promovendo uma abordagem que alie aspectos físicos, emocionais e sociais. Já o SVO tem como objetivo esclarecer a causa de óbitos, contribuindo para a melhoria da qualidade das informações sobre mortalidade e para a construção de políticas públicas de saúde.

ENCAMINHAMENTOS

O atendimento é voltado aos pacientes oriundos do pronto-socorro, das enfermarias, do acompanhamento ambulatorial e dos encaminhamentos via SIRESP (Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo). Tais pacientes necessitam de tratamentos em unidades de internação, terapia intensiva, serviços como hemodinâmica, ecocardiograma e outros procedimentos previstos no plano de cuidado.

Além disso, a FUABC dispõe de atendimento resolutivo e qualificado para o cuidado pré e pós-operatório de pacientes oncológicos ou que necessitem de compensação clínica (paciente crítico de alta complexidade). São atendidos os pacientes que aguardam vaga internados na própria unidade (em leitos de internação ou observação do PS) e aqueles encaminhados via SIRESP.

“Reconhecendo a complexidade desse cenário, destacamos a relevância da expertise da Fundação do ABC na gestão de serviços de alta complexidade, e reafirmamos o nosso compromisso em oferecer uma gestão assertiva, qualificada e centrada no paciente. Com isso, esperamos alcançar a elevação da qualidade do atendimento e a promoção de melhorias significativas para a saúde da população atendida na região”, disse a gerente técnica administrativa da FUABC, Vanessa Damazio de Brito.