Prefeitura de SP inaugura UPA 24 horas com investimento de R$ 19,9 milhões em Heliópolis

Com um investimento de R$ 19,9 milhões, a nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Sacomã foi inaugurada pelo prefeito Ricardo Nunes, marcando um importante passo na melhoria dos serviços de saúde para a comunidade de Heliópolis, a maior favela de São Paulo. Este novo equipamento de saúde, que funcionará 24 horas por dia, está projetado para atender mais de 21 mil pacientes anualmente em diversas especialidades, incluindo atendimentos clínicos, pediátricos, odontológicos e ortopédicos.

A inauguração ocorreu nesta terça-feira (7), atendendo a uma demanda antiga de quase duas décadas dos moradores da região. Com essa unidade, a cidade agora conta com um total de 32 UPAs, um significativo aumento em relação às apenas três existentes até o ano de 2016.

Em seu discurso durante a cerimônia, o prefeito Nunes enfatizou a importância dessa nova estrutura. “Essa UPA representa um avanço no atendimento para aqueles que mais necessitam. Antes contávamos com uma Assistência Médica Ambulatorial (AMA) limitada e agora temos uma instalação que não só oferece mais espaço, mas também melhor infraestrutura e equipamentos modernos”, destacou.

A nova UPA está equipada com uma equipe profissional composta por quase 500 colaboradores, sendo 172 médicos prontos para atender à população das regiões Sacomã, Ipiranga e Cursino. O local ampliou seus serviços anteriormente oferecidos pela AMA, passando a incluir cirurgias gerais e atendimento a emergências e urgências médicas, cobrindo assim as necessidades mais complexas da comunidade.

O secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Zamarco, também comentou sobre o impacto positivo da nova unidade. “Antes, o atendimento emergencial mais próximo estava a quatro quilômetros daqui e era bastante limitado. Com essa UPA, estamos reformando outros serviços para garantir que todos tenham acesso à saúde com qualidade”, afirmou.

Os moradores expressaram sua gratidão pela inauguração da UPA. Daiana dos Reis Moraes, mãe de um menino pequeno que recebeu atendimento na nova unidade, compartilhou sua experiência positiva: “Meu filho estava doente e aqui ele foi rapidamente atendido e medicado. Sem essa UPA, não saberia o que fazer devido à distância dos outros hospitais que atendem crianças na região”.

O novo serviço visa integrar os atendimentos de saúde em níveis de complexidade baixa e intermediária dentro de uma rede que inclui atenção básica e hospitalar. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) agora conta com uma base no local para ampliar ainda mais o suporte à população.

Antônia Cleide Alves, moradora da região há 52 anos e presidente da União de Núcleos e Associações dos Moradores de Heliópolis (Unas), ressaltou a relevância da nova unidade: “Esta UPA é uma conquista nossa. Lutamos muito por um atendimento adequado para nossas crianças, especialmente em ortopedia e pronto-socorro 24 horas. Agradeço por essa realização que certamente mudará nossas vidas”.

A reforma do equipamento foi realizada através de Parcerias Público-Privadas (PPP), dentro do contexto do Lote 1 do programa Habitacional Habita São Paulo, que inclui investimentos superiores a R$ 616 milhões para a construção de novas habitações e infraestrutura na região. Além disso, foram implantados mais de 30 km de ciclovias e ciclofaixas nas proximidades.

A estrutura da UPA Sacomã é composta por 29 leitos — incluindo leitos para adultos e crianças — uma farmácia interna e externa, além de um Minilab que possibilita a realização de mais de 30 tipos de exames laboratoriais no local. A unidade possui consultórios específicos para diferentes especialidades médicas, salas para emergência e observação tanto infantil quanto adulta, garantindo assim agilidade no atendimento.