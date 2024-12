A Fundação do ABC encerra 2024 no ranking das maiores organizações do País. A entidade foi destaque na edição especial “Melhores & Maiores”, da Revista Exame, que reconhece o sucesso das empresas que movimentam os mais importantes setores da economia nacional. Entre as 500 organizações listadas na edição de 2024, a FUABC ocupa a 303ª colocação. Em seu segmento, de “Saúde e Serviços de Saúde”, foi considerada a 14ª maior empresa do País.

Outra publicação da área é o anuário “Valor 1000”, do jornal Valor Econômico, que listou as 1.000 maiores empresas do País e classificou a Fundação do ABC em 312° lugar. Ao filtrar o ranking de 2024 por categorias, a instituição do ABC é a 8ª maior do País em sua área de atuação, a de “Serviços Médicos”.

No final do ano, a FUABC também integrou o anuário Época Negócios 360°, da Revista Época Negócios, que reúne as 500 maiores empresas do Brasil. Conforme levantamento do periódico, a FUABC ocupa a 321ª posição no ranking nacional e está em 14º lugar entre as maiores do setor “Saúde”.

REFERÊNCIA EM GESTÃO E SAÚDE

Caracterizada como pessoa jurídica de direito privado, qualificada como Organização Social de Saúde e entidade filantrópica de assistência social, saúde e educação, a Fundação do ABC está presente em unidades de saúde instaladas em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá, Diadema, Itatiba, Itapevi, Ferraz de Vasconcelos, Sorocaba, Carapicuíba, Mirandópolis, Araçatuba, São Paulo (Capital) e Mogi das Cruzes, além de Praia Grande, Santos e Guarujá.

Declarada instituição de Utilidade Pública nos âmbitos federal e estadual e na cidade-sede de Santo André, a Fundação do ABC foi criada em 1967 pelas cidades de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, com objetivo de implantar uma faculdade de medicina na região do ABC Paulista. Deu certo! Em 1969, surgia a Faculdade de Medicina do ABC – hoje Centro Universitário FMABC, uma referência nacional em ensino, pesquisa, extensão e assistência.

Ao longo dos anos, a FUABC foi se consolidando cada vez mais como parceira estratégica de municípios e do Governo do Estado de São Paulo para a gestão de equipamentos públicos de saúde, primando pela qualidade no atendimento, alta resolutividade e humanização. Com receita anual de mais de R$ 3,6 bilhões e 29 mil colaboradores diretos, a entidade realiza mais de 14 milhões de consultas e atendimentos por ano, além de 176 mil cirurgias, 107 mil internações e 23 milhões de exames e procedimentos.

Com quase 60 anos de tradição, a entidade responde pela gestão de 18 hospitais e 7 Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs), além do Centro Universitário FMABC e de uma Unidade de Apoio Administrativo, que está à frente de dezenas de serviços nas áreas de Atenção Básica, Saúde Mental, Urgência e Emergência, entre outras.