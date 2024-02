Fórum regional quer posicionar o Grande ABC no plano Nova Indústria Brasileira

O Fórum da Indústria do ABC se reuniu, nesta terça-feira (27/02), para iniciar a construção de um documento de referência da região que será entregue ao governo federal. O objetivo do plenário, organizado pela Agência de Desenvolvimento Econômico Grande ABC, é posicionar a região no plano da Nova Indústria Brasileira (NIB), lançado no dia 22 de janeiro.

Na atividade foram apresentadas as seis missões abrangentes que organizam o plano nacional, assim como um panorama da Indústria, políticas recentes e os principais pontos já debatidos pelo Fórum, que devem integrar o Pacto Regional pela Indústria e o documento que irá propor a conexão da NIB com a região. Posteriormente, em grupos, cerca de 50 representantes de universidades, empresas, setor público, sindicatos, associações comerciais e outras instituições, definiram ações primordiais em cada missão.

Grupo de Trabalho debateu as missões 1 e 2 do plano. – Lucas Rogério/Agência GABC

A construção conjunta do plano regional também visa à captação de recursos e consequentemente a geração de emprego e renda nas Indústrias e cadeias de produção instaladas nas sete cidades. As medidas organizadas pelo grupo também buscam fortalecer os elos das cadeias, evitando a importação de materiais, aquecendo o mercado interno, as exportações e reduzindo o déficit na balança comercial.

Para o presidente da Agência de Desenvolvimento, Aroaldo da Silva, a nova política industrial brasileira e o debate na região podem auxiliar na ampliação dos ambientes de inovação.

“O ABC, em muitos momentos, deu linha para as ações nacionais, dando o rumo para o Estado e o país. Temos agora uma oportunidade ótima para conectar todos os atores e ampliar, por exemplo, nossos ambientes de inovação”, comentou Silva.

Para o economista e técnico do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), Warley Soares, a região, como região já madura industrialmente, tem grande potencial para se conectar com a NIB.

“Quando falamos em conectar o plano do governo federal de política industrial com o ABC, não estamos começando do zero. Já existe um acúmulo que este Fórum vem produzindo, através dos Encontros Setoriais e outras iniciativas da Agência e de diversas entidades regionais, então precisamos utilizar este acumulo para conectar com cada uma das missões, organizando nossas iniciativas e oportunidades”, comentou Soares.

O documento, com todos os encaminhamentos propostos, será construído pela Agência e entregue para o governo federal através do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços (MDIC).