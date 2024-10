Fórum Permanente de Turismo promove visita técnica a Rio Grande da Serra e Paranapiacaba

O Fórum Permanente de Turismo da Instância de Governança Regional ABCTur promoveu, na sexta-feira (25/10), uma visita técnica às rotas de cicloturismo e de caminhadas em Rio Grande da Serra e na vila histórica de Paranapiacaba, em Santo André. A iniciativa é organizada pelo Consórcio Intermunicipal Grande ABC, pelas prefeituras e pela Agência de Desenvolvimento Econômico Grande ABC, com a participação de representantes do poder público e entidades representativas do setor.

O objetivo do grupo foi visitar as rotas de cicloturismo e de caminhadas da região, o Caminho Turístico Passos do Padre Capra, a Rota da Madeira e o Caminho do Sal. A visita teve início em Rio Grande da Serra, na Capela São Sebastião, ponto de princípio do Caminho Turístico Passos do Padre Capra.

Divulgação/Consórcio ABC

O grupo seguiu por essa rota, em seu trecho já implementado, até uma nova parada no Bairro Pedreira, onde estão a Igreja Nossa Senhora das Graças e a Antiga Pedreira, pontos turísticos de Rio Grande da Serra.

Em seguida, o percurso prosseguiu em Santo André, pela Rota da Madeira e pelo Caminho do Sal. O grupo participou ainda de um tour guiado pelos seus principais pontos da Vila de Paranapiacaba.

A ação faz parte da etapa de avaliação e hierarquização dos atrativos regionais, desenvolvida no âmbito do Fórum de Turismo, que tem como objetivo a criação de roteiros turísticos regionais. O primeiro foco é o Roteiro da Natureza, com o objetivo de dar visibilidade e ofertar produtos turísticos estruturados.