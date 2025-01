Força Tática Prende Suspeito e Recupera Veículo Furtado

A equipe da Força Tática do 27° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano recuperou, nesta última sexta-feira (11), um veículo modelo Mobi, havia sido furtado na mesma data. A ação ocorreu na Avenida Senador Teotônio Vilela, na zona sul de São Paulo, após monitoramento pelo COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar).

Durante patrulhamento, os policiais localizaram e abordaram o veículo, que ostentava uma placa diferente da original. Após consulta, verificou-se que as placas não correspondiam ao chassi e ao motor do carro. No interior do veículo, foram encontradas as placas originais que constavam como produto de furto.

O indivíduo foi encaminhado ao 101º Distrito Policial, ficando a disposição da Justiça após o registrou o Boletim de Ocorrência por furto e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

O veículo recuperado foi devolvido ao seu proprietário.

A ação demonstra a eficiência da Força Tática no combate à criminalidade, recuperando bens furtados e garantindo a segurança da população.