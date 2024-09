FMABC inicia inscrições para o vestibular de Medicina

O Centro Universitário FMABC, em Santo André, abriu nessa segunda-feira (2) o período de inscrições para o vestibular de 2025 do curso de Medicina. Os interessados podem se inscrever para o processo seletivo até o dia 28 de outubro, acessando o edital pelo site vunesp.com.br/FABC2402.

Serão oferecidas 150 vagas. Os interessados devem efetuar o pagamento do boleto referente à taxa de inscrição no valor de 375 reais, emitido no site da Vunesp. A taxa deve ser paga até o dia 29 de outubro.

O processo seletivo é feito em fase única, com a aplicação da prova prevista para 20 de novembro, sábado, na cidade de São Paulo. Serão testados conhecimentos gerais em Língua Portuguesa e Literatura, Inglês, História, Geografia, Biologia, Física, Química e Matemática, além de uma redação.

Com mais de 50 anos de tradição, o Centro Universitário FMABC conta com laboratórios de ponta e equipe formada por renomados professores. A instituição também oferece aos acadêmicos a oportunidade de estágios em hospitais, laboratórios e clínicas conveniadas, oferecendo a oportunidade de inserção direta no mercado de trabalho.