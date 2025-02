Florestan Fernandes vai incluir pessoas com mais de 50 anos no mundo digital

Garantir que as pessoas com mais de 50 anos possam se aproximar e apropriar do universo digital e de todas as suas potencialidades e serviços. Esse é o objetivo do projeto Escola Digital da Melhor Idade, formação gratuita promovida pela Fundação Florestan Fernandes, uma autarquia vinculada à Prefeitura de Diadema. A ação é parte do pacote de melhorias, programas e projetos que estão sendo executados nos primeiros cem dias da nova gestão municipal.

O prefeito de Diadema, Taka Yamauchi, destacou a importância da iniciativa: “Nosso compromisso é garantir que todas as faixas etárias tenham acesso às ferramentas tecnológicas e possam utilizá-las com segurança. A Escola Digital da Melhor Idade é um passo fundamental para fortalecer a inclusão digital e melhorar a qualidade de vida da população acima dos 50 anos”.

As aulas, totalmente práticas, acontecem uma vez por semana, na sede da Florestan Fernandes, região central da cidade. Com uma carga horária de 51 horas, a previsão é que a capacitação tenha início dia 12 de março e se encerre em 2 de julho, com a formatura sendo realizada junto com os alunos dos demais cursos da instituição – famosa pelas suas formações profissionalizantes -, dia 11 de julho.

Hilton Alves Moreira, diretor-presidente da Florestan, explica a ideia por trás da iniciativa. “Nosso desejo é colocar as pessoas dessa faixa-etária no mundo digital, especificamente com a ideia de não precisarem, por exemplo, chamar o neto para mexer no celular. Queremos que eles passem a acessar e utilizar serviços em sites de diversas instâncias de governo, mas também chamar um Uber e até acessar a conta bancária. E tudo isso com autonomia e segurança.”

O conteúdo amplo da formação confirma essa intenção de promover inclusão digital. Entre muitos outros temas, será abordado o básico sobre o uso do celular (Android), inclusive questões de segurança e WhatsApp; YouTube e entretenimento digital; serviços governamentais e documentos digitais, como o cadastro no GOV.BR , e serviços relacionados a INSS, SUS, CNH Digital, Carteira de Trabalho Digital, FGTS, CPF digital, título de eleitor online; aplicativos bancários e pagamentos digitais; o que é um QR Code e como utilizá-lo; compras online seguras; como identificar golpes e fraudes; e o computador e suas funcionalidades, inclusive como utilizar mouse, teclado, pendrive e impressora.

Hilton observa que, para garantir a efetiva inclusão dessa fatia da população, que muitas vezes encontra um grande desafio na utilização dos equipamentos digitais, as turmas do projeto serão pequenas, entre 25 e 30 pessoas. Também haverá o passo a passo impresso para reforço fora da sala de aula e um ambiente acolhedor, com linguagem simples e acessível.

A princípio, a Florestan Fernandes vai disponibilizar a inscrição em duas turmas para o projeto Escola Digital, terça-feira, das 8h30 às 11h30, e quinta-feira, das 14h às 17h, mas esse atendimento poderá ser expandido de acordo com a demanda.

Como fazer a matrícula?

As inscrições para a Escola Digital deverão ser feitas on-line, no site da Florestan – Fundação Florestan Fernandes -, mas a matrícula, apenas para os inscritos, deverá ser feita presencialmente, na sede da instituição (Rua Manoel da Nóbrega, 1.149 – Centro), no dia 6 de março, uma quinta-feira.

Ainda com o objetivo de incluir digitalmente esse público, a inscrição para o curso poderá ser feita, também, nos polos descentralizados da Florestan e mesmo na sede da instituição. A lista dos polos descentralizados e seus endereços pode ser encontrada no site Fundação Florestan Fernandes, https://florestan.org.br/ .