Taka Yamauchi inaugura 15 novos leitos na UPA Centro em Diadema

Na manhã desta sábado (15), o prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), entregou 15 novos leitos no setor Observação Adulto I e mais 46 profissionais da saúde passam a integrar a equipe, na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Centro, que vão proporcionar maior e melhor capacidade de atendimento, além de oferecer mais conforto e qualidade ao paciente, segundo informou as Municipalidade.

Em coletiva de imprensa, Taka destacou as ações de sua Administração nestes primeriros dias de seu mandato, incluindo a retirada das macas que estavam nos corredores dos hospitais.

Prefeito disse que a preocupação é esvaziar os corredores e dar saúde humanizada

“15 novos leitos sendo inaugurados dando suporte, acima de tudo ao Hospital Municipal. Nós, que temos essa preocupação desde o nosso primeiro dia de mandato, de esvaziar os corredores dos hospitais, dar uma saúde humanizada para as pessoas”, destacou o prefeito.

Taka afirmou esteve com o governador de São Paulo e pediu investimento para Saúde da cidade

O chefe do Executivo afirmou que além dos leitos, há toda uma equipe que atua para oferecer mais qualidade aos pacientes.

“Não só esses leitos, mas toda uma equipe de médicos e enfermeiros por trás disso, que traz uma confiança, dignidade para as pessoas, que elas merecem”, disse o emedebista.

O prefeito de Diadema falou também sobre os esforços para buscar parcerias com os governos Estadual e Federal.

“Há quinze dias, estivemos junto ao governador – Tarcísio de Freitas – solicitando apelo para saúde do nosso município, pedindo custeio, uma AME – Ambulatório Médico de Especialidades para nossa cidade, uma vez que nossa estrutura permite isso. Avanços no governo estadual e governo federal, onde posso pontuar: o grande beneficiado é a população”, disse ele, que revelou que existe uma promessa de grande aporte de Brasília.

Prefeito disse que há uma promessa de aporte de R$ 287 milhões

“Hoje, o Hospital Municipal, projetado para Hospital Central no Paço, custa por volta de R$ 360 milhões, existe uma promessa de 287 milhões que o governo Federal iria empenhar em nossa cidade, um contrato foi firmado com pouco mais de 60 milhões, porém, o empenho real é de R$ 20 milhões até agora, e, com 20 milhões, nós não temos a segurança para dar vazão a essa obra”, concluiu o prefeito.