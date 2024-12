Florestan Fernandes forma mais mil alunos em cursos profissionalizantes

A Fundação Florestan Fernandes, autarquia vinculada à Prefeitura de Diadema, realizou na sexta-feira, 13 de dezembro, a formatura dos alunos do terceiro e último ciclo de cursos profissionalizantes gratuitos que oferece por ano. O evento aconteceu no Clube Municipal Mané Garrincha, no bairro Piraporinha, e teve a participação de 1,3 mil pessoas, entre formandos, suas famílias e autoridades. Cerca de mil pessoas se formaram em um dos mais de de 40 cursos disponibilizados pela instituição em diversas áreas: Administração e Gestão, Serviços, Tecnologia da Informação, Beleza, Gastronomia, Juventude, entre outras.

Com mais de 27 anos de experiência em qualificação profissional, a Florestan tem qualidade certificada pelo IndSat (Indicadores de Satisfação dos Serviços Públicos), índice que mede a satisfação, pela população, de diversos serviços públicos. A autarquia obteve Grau de Excelência pela qualidade de suas instalações físicas e formações profissionalizantes.

O prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior, que prestigiou o evento, saudou a todos e agradeceu aos professores pelo trabalho realizado. “São vocês que estão no dia a dia ensinando e convidando cada um dos alunos a adotar um lema e uma verdade que nós acreditamos muito, que todos podem aprender, todos podem se capacitar, e que nunca é tarde para estudar. E os professores representam esse caminho, da educação e da formação profissional, que para nós é prioridade em termos de políticas públicas”, falou.

Representando os alunos, Marta Ferreira de Lana falou sobre sua experiência no curso de Controlador de Acesso/Portaria e complementação básica em Zeladoria Predial. “Durante as aulas, aprendi sobre temas como gestão de tempo, técnicas de comunicação eficaz e a importância do trabalho em equipe. Cada um desses tópicos foi abordado de maneira prática e envolvente, o que facilitou muito a assimilação do conteúdo. O impacto do curso na minha vida profissional foi muito significativo. Com as habilidades adquiridas me destaquei no trabalho, aumentando minha confiança e capacidade de liderança” explicou.

“O curso não apenas me proporcionou ferramentas valiosas para o meu desenvolvimento profissional, mas também transformou minha maneira de encarar a vida. Sou imensamente grata por essa experiência e recomendo a todos que busquem o crescimento pessoal e profissional aqui na Fundação Florestan Fernandes”, completou.

Manoel Eduardo Marinho, o Maninho, diretor-presidente da Florestan, saudou toda a equipe da instituição e tudo que foi alcançado em quatro anos de trabalho. “Essa é a equipe que deu resultado: desde 2021, são mais de 20 mil trabalhadores e trabalhadoras que concluíram algum curso aqui na Fundação e hoje têm capacidade de trabalhar na sua casa, na sua garagem, montar uma oficina ou algum outro negócio próprio. Eu espero que esses professores continuem preparando nossos alunos para o futuro. A política educacional não é uma política ideológica, mas é uma política de estado, tem que ter uma continuidade. Eu tenho muito orgulho de nossos alunos, que acreditam nesse projeto”, afirmou.