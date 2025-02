Aula inaugural abre ciclo de formações da Florestan Fernandes

A aula inaugural do primeiro ciclo de cursos da Fundação Florestan Fernandes aconteceu nesta quinta-feira, 6 de fevereiro, no auditório da instituição, na região central da cidade. A Florestan, uma autarquia vincula à Prefeitura de Diadema, promove dois ciclos de formações ao longo do ano e, neste primeiro, 1.050 pessoas se matricularam em 32 cursos, nas áreas de gestão, confecção, zeladoria, serviços, tecnologia da informação, construção civil, gastronomia, beleza, juventude e terapias naturais.

Esta última área, aliás, foi a escolhida por Patrícia Pereira de Souza, moradora do Parque Mamede que se inscreveu no curso de Shiatsu e Quick Massage. Presente à aula inicial, a aluna, que já trabalha de forma intermitente como instrumentadora cirúrgica, estava animada para dar início à nova formação. “Fiquei sabendo do curso através de amigas. Pretendo seguir na área de terapias naturais como um trabalho à parte, sem deixar minha outra função. Como o curso é as terças-feiras à noite, eu consigo frequentar sem problemas.”

Já Juarez Bordin, 57 anos, morador do Eldorado e também presente à aula inicial, é a prova de que os cursos profissionalizantes da Florestan atraem alunos com todo tipo de perfil. Matriculado no curso de Mecânica de Autos, apesar de trabalhar em uma área bem diferente, como gerente de compras, e ser formado em administração e economia, ele explica sua escolha pela Fundação. “Vim em busca de conhecimento. Sempre tive vontade de saber mais sobre diversos assuntos. Um amigo da empresa sabia dessa minha vontade e me disse que as inscrições da Florestan estavam abertas. Minha matrícula foi bem tranquila”, explica.

Alguns dos 32 cursos que serão ofertados pela autarquia são Gestão de Pequenos Negócios, Gestão de Logística – Estoques e Transportes, Gestão em Vendas e Varejo, Introdução ao Corte e Costura, Portaria e Zeladoria, Cuidador de Idosos, Mecânica Básica de Autos, Mecânica Básica de Motos, Organização de Eventos, Gerenciamento de E-Commerce, Informática Básica – Word, Power Point e Redes Sociais, Marketing Digital e Criação de Posts/Canva, Produção de Áudio e Vídeo, Uso de Inteligência Artificial na Produção, Auxiliar de Instalação Predial, Elétrica Residencial Básica, Doces e Salgados de Festa, Pizzaiolo, Barbeiro, Cabeleireiro Básico – Hidratação, Escova e Corte, Preparação para o Primeiro Emprego, entre outros.

Durante o encontro, o diretor-presidente da Florestan Fernandes, Hilton Alves Moreira, falou sobre o empenho dos alunos em sua própria formação. “Nós sabemos que é difícil trabalhar o dia todo, de manhã, de tarde, e a noite vir buscar conhecimento. Vocês estão de parabéns. Explorem ao máximo a sabedoria dos nossos professores, preparem-se o máximo para a vida lá fora, para a vida profissional, social. Que nós tenhamos um semestre de muita aprendizagem”, completou.



Compromisso com a formação profissional

Taka Yamauchi, prefeito de Diadema, prestigiou a aula inicial e, depois de cumprimentar a gestão da instituição e seus alunos, falou sobre o corpo de professores da autarquia. “Vocês, com muita sabedoria e destreza, fazem essa ponte dos alunos com o conhecimento. Falar em profissionalismo, falar em trabalho, passa muito pela mão de vocês.”

Ele também reforçou o papel da Florestan Fernandes para a cidade de Diadema e seus moradores. “Hoje, a Fundação representa mais do que uma escola técnica. Ela é um espaço de esperança, um ponto de partida para aqueles que buscam o primeiro emprego, a reintegração ao mercado de trabalho ou até mesmo o fortalecimento de seus próprios negócios. Cada curso oferecido aqui é pensando em equipar nossos cidadãos com as ferramentas necessárias para um futuro melhor, com mais oportunidade e qualidade de vida.”

“Como prefeito, quero reforçar o compromisso da administração pública com a formação profissional e com o desenvolvimento de Diadema”, finalizou.

Aula inaugural no Florestan Fernandes – Mauro Pedroso/PMD