FLIRP24 promete movimentar Ribeirão Pires com literatura e cultura

A cidade de Ribeirão Pires se prepara para receber a terceira edição da Feira Literária de Ribeirão Pires (FLIRP24), nos próximos dias 31 de agosto e 1 de setembro. O evento, que será realizado no Paço Municipal e arredores, promete reunir leitores, escritores e entusiastas da literatura em um ambiente de troca cultural e celebração da identidade local. Neste ano, o homenageado será Ariano Suassuna, renomado escritor e dramaturgo brasileiro, conhecido por suas obras que exaltam a cultura nordestina.

A FLIRP24 não é apenas uma feira de livros, mas um verdadeiro festival cultural que agita Ribeirão Pires, promovendo o encontro entre leitores e escritores. A programação inclui mesas de debate, lançamentos literários e diversas atrações culturais gratuitas. Além disso, a Feira destaca-se por valorizar escritores locais e a cultura popular, reafirmando o protagonismo da população na construção de seu próprio saber e fortalecendo a identidade cultural da região.

O curador desta edição é o escritor Ricardo Ramos Filho, neto do célebre escritor Graciliano Ramos, que traz sua experiência e visão para enriquecer a programação da feira. O público poderá participar de debates e palestras com autores renomados, além de aproveitar apresentações artísticas que complementam a programação literária.

Além de ser um evento de dois dias, a FLIRP24 estende suas atividades ao longo de todo o ano, com ações culturais e pedagógicas que envolvem moradores, educadores e estudantes de Ribeirão Pires. Essas iniciativas visam criar um ambiente onde a literatura é celebrada e valorizada, incentivando o gosto pela leitura e o acesso ao conhecimento.

A entrada para a FLIRP24 é solidária, incentivando a doação de 1kg de alimento não perecível ou 1kg de ração pet, reforçando o compromisso do evento com a solidariedade e o apoio à comunidade. Essa iniciativa também promove a integração entre cultura e responsabilidade social, engajando os visitantes em ações que beneficiam a sociedade como um todo.

Para aqueles que desejam saber mais sobre as atrações, o site oficial do evento (vempraflirp.com.br) disponibiliza todas as informações necessárias. A expectativa é de que o evento atraia um público diverso, composto por moradores locais e visitantes de outras regiões, interessados em vivenciar essa experiência única de cultura e literatura.