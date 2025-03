Finalistas da Febrace desenvolvem bebedouro inteligente para gatos

A falta de hidratação é uma das principais causas de enfermidades do trato urinário e doenças renais crônicas em gatos, condições que causam muito sofrimento aos bichinhos. Como proposta para evitar esse problema, três estudantes da Escola Técnica Estadual (Etec) Bento Quirino, de Campinas, desenvolveram o Millwisp: sistema inteligente integrado para prevenção de doenças do trato urinário em felinos.

Trata-se de um bebedouro automático projetado para monitorar e incentivar o consumo hídrico dos felinos domésticos, acompanhado de um aplicativo, que pode ser acessado pelo celular, para visualização dos dados coletados no protótipo físico. O recipiente é equipado com sensores e microcontroladores que registram informações como volume e temperatura, garantindo acesso constante a água fresca e corrente, conforme as preferências naturais dos gatos.

“A interação entre um dispositivo de radiofrequência fixado à coleira do animal e os sensores localizados no bebedouro permite o registro preciso de cada acesso do felino à fonte de água”, explica um dos alunos autores do projeto, Pedro Otávio Lima. “Os dados coletados são transmitidos em tempo real para uma aplicação móvel, possibilitando aos tutores o monitoramento dos hábitos hídricos de seus pets e a identificação de padrões ou anomalias na ingestão de água.”

“Assim como ocorre com outros modelos existentes no mercado, nosso bebedouro incentiva os gatos a beber água por meio de estímulo sonoro e visual”, acrescenta o estudante. “Nosso diferencial é a funcionalidade da coleta de dados e a geração de estatísticas como a frequência de hidratação e a quantidade de água que os gatos consomem, permitindo que os tutores conheçam detalhadamente os hábitos dos seus pets.”

Pedro desenvolveu o projeto com seus colegas da terceira série do Ensino Médio integrado ao Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, Julia Amorim da Silva e Vinícius Melesque dos Santos, com os professores Marcelus Guirardello e Wania Maria Battacini dei Santi como orientador e coorientadora, respectivamente.

Confira mais informações sobre o Millwisp no site do projeto e nos perfis do Instagram e Linkedin.

Feiras de ciência, tecnologia e inovação

O Millwisp tem se destacado em mostras competitivas. Neste mês de março, será um dos 14 projetos de estudantes das Etecs do Centro Paula Souza (CPS) que participarão da final da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace), da Universidade de São Paulo (USP). A Etec Bento Quirino conta com mais um projeto entre os finalistas: Incluza – conexão e acessibilidade para pessoas com TEA.

Além disso, o projeto conquistou primeiro lugar na categoria “Ciência e Saúde” nas duas últimas edições da Feira de Ciências e Tecnologia da Etec Bento Quirino (Bentotec). Na última edição, em outubro de 2024, o evento apresentou cerca de 120 trabalhos acadêmicos para um público estimado de 6 mil visitantes.

“Os alunos começaram o projeto em 2023. Foram evoluindo, tiveram muitos problemas e dificuldades, mas superaram. Deram sequência ao trabalho e melhoraram o protótipo, elaboraram o site e outras interfaces”, elogia o professor Marcelus. “A Febrace é um novo desafio, uma feira de nível muito alto, com projetos do Brasil inteiro. Será uma experiência enriquecedora.”