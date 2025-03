Taurus Festival de Assadores volta à Lagoa do Taquaral em Campinas

O Taurus – Festival de Assadores e Churrasqueiros BBQ –, está de volta a Campinas para “matar” a saudade de quem ama churrasco, cerveja gelada, música e entretenimento. A principal novidade da temporada 2025 é a área VIP, com serviço completo de Open Bar. O mais importante e charmoso evento “a céu aberto” do Estado de São Paulo acontece nos dias 22 e 23 de março (sábado e domingo), das 11h às 22h, no Parque Portugal (Lagoa do Taquaral). A entrada é gratuita pelos portões 5 e 7.

FIM DE SEMANA PARA CELEBRAR COM A FAMÍLIA

O Taurus – Festival de Assadores e Churrasqueiros BBQ – tem como principal característica a qualidade e diversidade da gastronomia preparada por 10 dos principais chefs do circuito BBQ. Além disso, os diferentes estilos e sabores de cerveja e a eclética programação de shows fazem com que a festa do churrasco seja ideal para uma grande confraternização de famílias e amigos.

O evento recebe os fãs mirins com um amplo espaço kids, que proporciona muita alegria e diversão para crianças e adultos. O festival também é pet friendly, ou seja, os animais de estimação são muito bem-vindos. Em 2025, o Taurus Festival inaugura a “Praça Pet”, um cantinho exclusivo, onde o cãozinho estará ao lado do dono em todos os momentos da festa.



ÁREA VIP COM OPEN BAR PELA PRIMEIRA VEZ EM CAMPINAS

A novidade da temporada 2025 do Taurus – Festival de Assadores e Churrasqueiros BBQ –, é a inédita área VIP, com Open Bar. O espaço estará aberto exclusivamente no sábado (22), das 12h às 20h. Serão oito horas de entretenimento em um espaço único para um número limitado de pessoas.

O primeiro lote de ingressos já está disponível com preço promocional de R$ 80, mais taxa de conveniência. As pessoas têm direito a cerveja, gin tônica, refrigerante e água à vontade. O consumo deve ser feito apenas no espaço VIP. É bom correr e ficar de olho nas mudanças de lote. As entradas podem ser adquiridas pelo link https://ingressos.biz/tauruscampinas.



PERFUME DE CHURRASCO NO AR

Quem passar pelo Taquaral poderá degustar uma variedade incrível de pratos, acompanhamentos, lanches e porções ao longo dos dois dias e noites do festival. Os fãs do churrasco terão à disposição um cardápio especial assinado por 10 assadores e churrasqueiros de sucesso, cada qual com sua peculiaridade de cortes e maneiras de preparar a carne, seja na brasa, bafo, fogo de chão, na parrilla ou pitsmoker.

Entre os destaques, a festa do churrasco traz saborosos e incrementados hambúrgueres, a famosa costela preparada no fogo de chão, além de cortes especiais, como picanha, ancho, tibone e brisket, além de costelinha suína e linguiça, tudo com deliciosos acompanhamentos. Entre os mais pedidos aparecem ainda joelho de porco e o tradicional torresmo de rolo.

Para completar a festa gastronômica não vai faltar cerveja gelada e incríveis opções de doces. O público também tem a oportunidade de visitar a exposição de acessórios para churrasco e de outros produtos.

SHOWS PARA QUEM GOSTA DE BOA MÚSICA

Para agitar a arena do Taurus Festival, em Campinas, seis shows prometem embalar a Lagoa do Taquaral, sendo três no sábado (22) e outros três no domingo (23). No primeiro dia de evento os destaques são a Scholl of Rock, às 12h, a banda Hollywood Way, às 14h, e o grupo Monallizza, com o Tributo Tim Maia, a partir das 17h30.



Para fechar o festival no domingo (23), a Scholl of Rock volta ao palco às 12h. Já às 14h30, a arena Taurus recebe Rock Rádio. E tem mais. A festa do churrasco termina com Locomotiv, a partir das 17h30.

O Taurus Festival é realizado pela WB Produções & Promoções, empresa referência na organização de eventos, festas corporativas, feiras e festivais, e conta com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Campinas.

“É uma grande satisfação voltar a Campinas com a nossa festa do churrasco e trazer novidades para os fãs. Toda a região terá a chance de curtir um fim de semana especial, de ótima gastronomia, entretenimento em um ambiente familiar e seguro”, diz Túlio Henrique Waetge, proprietário da WB Produções & Promoções.

SERVIÇO

Taurus Festival de Assadores & Churrasqueiros BBQ – Edição Campinas

Local: Parque Portugal (Lagoa do Taquaral), com entrada pelos portões 5 e 7

Endereço: Avenida Dr. Heitor Penteado, 1671, Parque Taquaral, Campinas-SP

Dias: 22 e 23 de março, sábado e domingo

Horário: 11h às 22h

Entrada: Gratuita

Estrutura: Área VIP com Open Bar, espaço kids, praça de alimentação, praça pet, espaço com expositores, shows, evento pet friendly

Ingressos para Open Bar: https://ingressos.biz/tauruscampinas

Organização: WB Produções

Informações: (19) 9.9494-2787

Redes sociais: Instagram – @taurus_festival e fb/taurusfestival

Apoio: Cervejaria Campinas, BË Passion Gin Orgânico, AjiSal, Castelo Alimentos, Embalixo, Hortifruti Fartura, Sabor das Índias, Cia. dos Pães, Lindoya Verão, Espetos Loreto



PROGRAMAÇÃO DE SHOWS



Sábado, dia 22 de março

12h: Scholl of Rock

14h: Hollywood Way

17h30: Monallizza – Tributo Tim Maia

Domingo, dia 23 de março

12h: Scholl of Rock

14h30: Rock Rádio

17h30: Locomotiv