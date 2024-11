Finais dos Festival Estudantil do Futuro se iniciam na segunda-feira (25)

Para agitar o fim de ano dos estudantes das escolas municipais, estaduais e particulares, as finais dos Festival Estudantil do Futuro, evento esportivo-cultural realizado pela Prefeitura de Ribeirão Pires, se iniciam na segunda-feira (25), com jogos de vôlei de praia no Quintal de Areia.

As decisões deverão seguir na próxima semana, com jogos de damas, futsal feminino e masculino, vôlei de praia feminino e masculino e basquete 3×3. Para celebrar o espírito esportivo e enaltecer a disputa esportiva saudável, todos os participantes deverão receber medalhas pelo seu desempenho em qualquer tipo de modalidade que foi praticada.

O Festival Estudantil do Futuro é uma iniciativa da municipalidade e que incentiva a atividade física, a interação dos estudantes de diferentes escolas municipais, estaduais e particulares. O evento reúne mais de 7.000 estudantes de 32 colégios. Além das atividades esportivas e culturais, o Festival realiza ações voltadas ao meio ambiente e à educação para o trânsito.

O evento também reúne apresentações artístico-culturais, como apresentação de dança, teatro e artes visuais, atividades relacionadas às normas de trânsito com o CIMOB (Circuito Itinerante de Mobilidade) e à sustentabilidade.