Fim de semana tem encontro de Multicolecionismo e Noite Flashback no Atrium Shopping

O fim de semana reserva atrações para toda a família no Atrium Shopping. Neste sábado e domingo, dias 6 e 7 de julho, a programação no empreendimento de Santo André é voltada desde crianças até os mais velhos, com mais uma edição do Encontro de Multicolecionismo e Noite Flashback.

Tanto no sábado quanto no domingo acontece o ‘Encontro de Multicolecionismo de Veículos em Miniatura’, evento especial para os entusiastas de veículos em miniatura. Durante o encontro, os participantes podem ver de perto coleções incríveis de veículos em miniaturas, plastimodelismo, action figures, cards, pistas, negociação de itens raros e muito mais, das 10h às 22h no dia 6 e das 11h às 20h no dia 7, no Piso 1 (em frente à loja Pernambucanas). A realização é da Hernani Conexão Diecast & Multicolecionismo.

Já no domingo, a Praça de Alimentação se transforma em uma badalada pista de dança com os clássicos que marcaram época nos anos 70, 80 e 90 com a Noite Flashback, que começa às 16h. O evento convoca até os mais tímidos a arriscar uns passinhos e se divertir. Além disso, a iniciativa tem um propósito solidário: pede-se a doação de 1kg de alimento não perecível, que será destinado à Casa Ronald McDonald ABC.

O Atrium Shopping conta ainda com diversas operações, como o melhor cinema de Santo André, Arena Bomboliche, Fantasy Park, carrinhos elétricos para locação, restaurantes populares e temáticos e muito mais. Isso tudo em empreendimento com acessibilidade, pet friendly e estrutura completa para bebês e crianças.

Eventos Gratuitos

Serviço:

Evento: Encontro de Multicolecionismo de Veículos em Miniatura

Data: 6 e 7 de julho

Horário: sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 20h

Local: Piso 1, Atrium Shopping

Serviço:

Evento: Flashback no Atrium Shopping

Data: 7 de julho

Horário: domingo, a partir das 16h

Local: Piso 2 – Palco da Praça de Alimentação, Atrium Shopping

Atrium Shopping

Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon, Santo André