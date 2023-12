Fim de semana de estreia do Natal Mágico de Ribeirão Pires atrai 10 mil pessoas

As ruas centrais de Ribeirão Pires foram tomadas neste fim de semana pelos encantos do Natal Mágico 2023. Mais de dez mil pessoas prestigiaram os três primeiros dias do evento. Neste domingo (10), além da programação cultural e decoração natalina, os visitantes curtiram também edição especial do Festival do Cambuci.

As atividades se concentraram no Paço Municipal e entorno. Atração de destaque neste fim de semana de estreia do Natal Mágico, desfile natalino levou 12 carros alegóricos e mais de 40 personagens às vias do Centro, na sexta-feira. Presépio vivo, apresentações de música e dança da EMARP – Escola Municipal de Artes – e desfile do Jeep Clube com Papai Noel na área de comércio agitaram a programação.

Marilaine Lemos Martines, professora da EM Eng. Carlos Rohm I, prestigiou o primeiro fim de semana do Natal Mágico acompanhada da família. “Trouxe minha mãe para ver a festividade. Moramos aqui ao lado (do Paço), então vimos toda a montagem da decoração. Está tudo muito bonito, principalmente a acessibilidade. Muito bom gosto também trazer o pessoal da Escola Municipal de Artes para o evento”, avaliou.

Neste domingo, além do Festival do Cambuci, o Natal Mágico contou com espetáculos de artistas e entidades locais. Os violeiros do CRI (Centro de Referência do Idoso) e grupo de crianças atendidas pela ARIS (Associação Ribeirão-pirense de Integração Social) encantaram os visitantes.

Durante todo o mês, túnel de luzes na Rua Felipe Sabbag, iluminação no Jardim Japonês, árvore natalina no Paço Municipal e decoração na região do comércio – Praça Central e Vila do Doce, estarão acessíveis ao público.

“O Natal Mágico repete a receita bem sucedida dos eventos que realizamos ao longo deste ano. Reúne boa música, dança, valoriza artistas e a cultura, resgata tradições, incentiva os produtores locais, movimenta a economia, e, o principal: abre os espaços de nossa cidade para que as pessoas ocupem, tragam suas famílias e vivam o melhor que Ribeirão Pires tem a oferecer”, destacou o prefeito Guto Volpi.

Festival do Cambuci – Produtores de Ribeirão Pires, Santo André (Paranapiacaba) e cidades que integram a Rota do Cambuci apresentaram neste domingo (10) cardápio diversificado de doces – entre geleias, sorvete e trufas, licores, sucos, antepastos e temperos feitos a partir do fruto nativo da Mata Atlântica. Esta foi edição especial do Festival do Cambuci, que integrou a programação do Natal Mágico 2023.

Ernesto Guariento, 73 anos, morador do Centro Alto de Ribeirão Pires, cultiva em seu quintal três pés de Cambuci. “Com eles eu faço vários tipos de licores. Misturo cambuci com abacaxi, com pimenta, com menta, com maçã. Ultimamente o que mais sai é o com gengibre”, explicou o produtor, que é aposentado e tem no cultivo e produção de licores com o fruto renda complementar. “Importante a cidade retomar, porque o Cambuci está em alta. Precisamos incentivar, porque este é um fruto nosso”, disse.

Programação do Natal Mágico segue até o dia 16 – confira a programação completa:

Sexta-feira, 15 de dezembro | 20h30

Concerto de Natal ‘Uma Noite Mágica’

Igreja Matriz, Avenida Ernesto Menato, 110 – Centro Alto (antiga Santo André)

Sábado, 16 de dezembro | A partir das 16h

16h – Apresentações de Natal com Bandas das Igrejas Evangélicas da Cidade e Cantata de Natal com Coral

Rua Boa Vista, S/N – Centro

19h – Inauguração Monumento Cristão

Rua Boa Vista, S/N – Centro

20h30 – Largada Night Run – Corrida e Caminhada Noturna de Natal

Complexo Ayrton Senna, Avenida Valdírio Prisco, 193 – Centro