Filme Memórias que Ficam – Uma História de Amor com Ribeirão estreia nesta quinta (12)

Nesta quinta-feira (12), às 14h, o Anfiteatro Arquimedes Ribeiro (Rua Diamantino de Oliveira, 218, Pastoril), em Ribeirão Pires em recebe a estreia do filme “Memórias que Ficam – Uma História de Amor com Ribeirão”.

O filme, que se passa em Ribeirão Pires, mergulha na rica história e identidade da cidade, por meio de vivências e lembranças de seus moradores com 60 anos +, com objetivo de registrar memórias e experiencias traduzidos em sentimentos de saudade e amor. A entrada é gratuita

Idealizado pela produtora e diretora Letícia Ribeiro, o projeto foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo do Governo Federal que fomenta também projetos culturais no setor audiovisual e conta com o apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da da Secretaria de Educação e Cultura.

A ação é destinada para professores, estudantes, artistas e todas as pessoas interessadas em cinema e cultura de Ribeirão Pires.

Serviço:

Estreia do filme Memórias que Ficam – Uma História de Amor com Ribeirão”.

Quinta-feira (12), às 14h

Local: Anfiteatro Arquimedes Ribeiro (Rua Diamantino de Oliveira, 218, Pastoril)

Entrada Gratuita