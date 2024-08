Filippi visita IGP e presta contas do seu mandato

Filippi estave na manhã desta quarta-feira, 14 de agosto, visitando a empresa IGP – Latarias Automotivas, na Vila Odete. O prefeito de Diadema chegou na hora da entrada do turno da manhã, às 6h30, para conversar com os trabalhadores e prestar contas do seu mandato.

“Um prefeito não pode governar só do seu gabinete”, afirmou. “Desde o começo da gestão estou sempre na rua, conversando com as pessoas, nos comércios, e é importante vir às fábricas também, porque com esses trabalhadores não vou encontrar na padaria, 10 horas da manhã, porque eles estão aqui dentro, trabalhando e produzindo a riqueza do município”, completou.

Filippi andou pela planta fabril, conversou com os trabalhadores e conheceu a linha de produção, na companhia de representantes da subsede de Diadema do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.