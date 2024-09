Filippi projeta novo Shopping Popular de Diadema no Centro

O prefeito Filippi, candidato à reeleição em Diadema, visitou os comerciantes do Shopping Popular, no Centro da cidade, e projetou a construção de uma nova estrutura para abrigar os permissionários dos boxes. “Está na minha lista de prioridades. Este shopping ficou pequeno e vamos projetar um melhor e maior”, disse.

O Shopping Popular de Diadema foi inaugurado em 2002, pelo prefeito Filippi, e, neste mandato, o governo agiu para regularizar a situação do local. Foi firmado contrato com todos, regularizando os cerca de 200 boxes, o que foi um compromisso de Filippi na eleição de 2020.

“A gente construiu o Shopping Popular para dar dignidade aos trabalhadores, com condições de eles impulsionarem a economia do Centro. Deu tão certo que hoje o Shopping Popular é pequeno diante da demanda de gente que vem aqui para fazer as compras”, afirmou o prefeito Filippi.

Filippi também percorreu o comércio da Avenida Antônio Piranga, um dos mais tradicionais da cidade. Ouviu os comerciantes, prestou contas do mandato e avisou que, nos próximos quatro anos, o trabalho será intensificado para que o Centro continue como um dos motores da economia de Diadema.

Depois de oito anos de retrocesso, Diadema voltou a gerar emprego. São quase 15 mil novos empregos gerados com carteira assinada nos últimos quatro anos. “Criamos um ambiente favorável aos novos negócios e de capacitação dos nossos jovens. Fortalecemos a Fundação Florestan Fernandes, inclusive descentralizando polos, criamos o Centro de Formação Carlos Kopcak e resgatamos o Adolescente Aprendiz. Também vamos ter o primeiro Instituto Federal de Diadema. Ou seja, cuidamos dos nossos jovens, criando oportunidades para eles”, afirmou Filippi. “Eu penso diferente do meu adversário, que só ataca Diadema e agora fala que os nossos jovens vivem para criminalidade.”

A agenda foi acompanhada pelos candidatos a vereador Atevaldo Leitão, Patty Ferreira e Rodrigo Capel.