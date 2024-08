Filippi presta contas e fala de propostas aos trabalhadores da Sanko Espumas

O prefeito Filippi dialogou na manhã desta quinta-feira com trabalhadores da Sanko Espumas, na entrada do turno matutino. Ele prestou contas do mandato, destacou os avanços de Diadema nos últimos quatro anos e conversou sobre as propostas para a cidade seguir avançando.

“Pegamos uma Prefeitura desestruturada, um governo federal que não gostava de Diadema e no meio de uma pandemia. Trabalhamos muito para cuidar da nossa gente, recuperar as estruturas dos nossos equipamentos e também avançamos com projetos estruturantes, como o Novo Hospital e o CEU”, disse Filippi.

A Sanko Espumas é uma empresa que está há quase 50 anos em Diadema, no Jardim Ruyce, às margens da Rodovia dos Imigrantes, e possui cerca de 300 funcionários.

Filippi recebeu apoio dos trabalhadores da Sanko Espumas. Muitos reconheceram avanços na gestão e não querem ver o trabalho interrompido no meio do caminho.

“Importante ter essa recepção e esse entendimento dos avanços da cidade. Temos a melhor equipe, as melhores propostas, somos os únicos comprometidos com o Novo Hospital, com a construção de um CEU em cada região da cidade e diversas outras obras importantes para nossa população”, comentou.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Com Filippi, a cidade voltou a ser aquecida economicamente. Entre 2021 e 2024, o nível do estoque de trabalhadores com carteira assinada passou de 82 mil para 94 mil funcionários com registro em carteira.

Dados do último Caged, o cadastro nacional de empregados e desempregados, feito pelo Ministério do Trabalho, o saldo de empregos gerados em Diadema foi de 349 postos. As informações são referentes ao mês de julho.