Filippi presta contas do mandato no Centro de Diadema

O prefeito Filippi caminhou pelas ruas do Centro de Diadema na manhã deste sábado, em prestação de contas de seu mandato. Ao lado de pré-candidatos a vereador e da militância do PT e de partidos aliados, Filippi dialogou com a população da região central sobre o avanço das instalações de lâmpadas de LED nas ruas do Centro, bem como outras melhorias feitas no local.

A caminhada teve início na Praça do Redondão, no Jardim Rosinha, e se dirigiu ao comércio da Avenida São José. Filippi recebeu muito carinho dos moradores, que manifestaram apoio à continuidade do projeto que recolocou Diadema na trilha do desenvolvimento.

Divulgação

“É muito importante conversar com o povo e poder falar sobre os avanços que tivemos e que vamos ter nos próximos anos. Fizemos bastante coisa no Centro e certamente teremos muito mais avanços para essa região, ainda mais com o apoio do presidente Lula para obras essenciais”, disse o prefeito Filippi.

O principal debate foi com relação ao Novo Hospital Municipal. A obra já começou no Paço Municipal, lugar escolhido para abrigar o futuro equipamento de saúde. Serão R$ 320 milhões em investimentos, sendo R$ 287,3 milhões de recursos já garantidos pelo Governo Federal do presidente Lula.

Divulgação

Um abaixo-assinado foi organizado pelo PT de Diadema para que a população demonstre seu apoio ao Novo Hospital Municipal – a medida foi adotada diante da manifestação de grupos de oposição contrários à maior obra da história da saúde de Diadema. Para manifestar o apoio, o munícipe deve acessar o site diademamerecenovohospital.com.br e preencher o formulário.

MELHORIAS

Durante o governo Filippi, muita coisa foi feita pelo Centro de Diadema. Foram instalados nove totens de vigilância integrados à Central de Videomonitoramento, houve a reabertura do Parque Pousada dos Jesuítas depois de mais de uma década fechado, criação do Rua da Gente – Circuito Entre Parques ligando o Parque Pousada dos Jesuítas e o Parque do Paço aos domingos e feriados, construção da UPA Centro (as obras estão em fase final) e a reforma das UBSs da região central.