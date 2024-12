Filippi entrega área de lazer na Vila Conceição

No sábado, 12/07, véspera do aniversário da cidade, o prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior, vistoriou e entregou à população uma área verde na rua Caramuru, ao lado do CDP – Centro de Detenção Provisória, na Vila Conceição. Com grade e portão, a nova pracinha oferece mini pista de caminhada, além de alguns brinquedos e equipamentos de ginástica ao ar livre.

No ato também estavam a vice-prefeita, Patty Ferreira ; o titular da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano (SHDU), Ronaldo Lacerda ; o vereador Jeferson Leite ; lideranças e moradores do bairro.

De acordo com a SHDU, o terreno da nova praça pública é resultado do processo de regularização fundiária da área institucional do Loteamento Caramuru de Interesse Social. A negociação envolveu a Prefeitura e a Associação de Luta e Moradia da Região Leste.

O portão da praça fica aberto diariamente, das 6h às 22h.

A área de lazer era um desejo antigo da comunidade, especialmente para pessoas idosas. “A gente queria um espaço público mais acessível para atividades físicas e recreativas. Todos nós ficamos muito felizes porque nossa demanda foi atendida, por isso, agradecemos de coração ao prefeito Filippi e à Secretaria de Habitação”, manifestou a moradora Marilene . “Estamos amando nossa pracinha porque é um lugar que melhora a saúde das pessoas. Melhor estar aqui do que doente na UBS”, explicou ela.

Outras moradoras do local também compartilharam a mesma opinião e agradeceram pela obra. Segundo as amigas Cida Portuguesa e Selma , a praça vai melhorar a convivência. “Para comemorar já vamos até fazer a nossa festa de amigo secreto aqui mesmo e com muita alegria”, afirmou.

Antigo morador comemorou a entrega do novo espaço. “Antes era um terreno baldio e sujo , mas agora é uma praça que valorizou e embelezou nosso bairro . Além disso, pode ser facilmente utilizado, devido à acessibilidade . A obra atendeu uma demanda de várias pessoas que têm dificuldade de subir até o Ginásio Poliesportivo que fica no alto e tem uma longaria”, contou José Bernardes.

Prefeito Filippi visitou obras em Núcleos Habitacionais

Também na companhia do secretário de Habitação, Ronaldo Lacerda , e do vereador Jeferson Leite , depois de entregar a praça Caramuru, o prefeito Filippi foi aos núcleos habitacionais vistoriar obras e conversar com moradores e lideranças locais.

Na região do bairro Nogueira , o prefeito visitou a Vila Popular , que foi beneficiada com obras de reurbanização geral de vielas: escadaria, corrimão, piso, drenagem, esgotamento e outros melhoramentos .

Já no bairro Casa Grande , o prefeito Filippi esteve no Núcleo Gazuza. O local ganhou, entre outras obras, uma pavimentação asfáltica em algumas vielas e área de lazer na rua do Projeto com brinquedos e equipamentos de ginástica ao ar livre.

Na mesma região, o prefeito viu uma obra de contenção de encosta em Vila Nova III , que sofreu penetração há dois anos. Executado com recursos federais do PAC Encostas , o muro foi construído e concluído ao longo da Passagem Estádio do Arruda , que faz divisão com o Conjunto Habitacional Portinari, empreendimento do Programa Minha Casa Minha Vida.