Filippi convida Alckmin para tratar sobre o programa Nova Indústria Brasil em Diadema

Em agenda em frente à empresa Autometal, Filippi destacou investimentos que Lula e Alckmin têm feito em benefício da indústria nacional

O prefeito Filippi esteve na manhã desta quarta-feira (21) acompanhando a assembleia conjunta das empresas Autometal e Metaltork. A atividade faz parte da campanha salarial do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Filippi, que inclusive trabalhou como engenheiro na Autometal nos anos de 1982 e 1983, destacou que a indústria nacional passa por ótimo momento e afirmou que vai convidar o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, para tratar sobre o programa Nova Indústria Brasil em Diadema.

“Nós vamos convidar para vir aqui, no mês que vem, o vice-presidente e ministro do Lula, Geraldo Alckmin, porque ele está sendo responsável por fortalecer o nosso programa de indústria”, destacou Filippi. O prefeito lembrou que o Nova Indústria Brasil, programa industrial do governo federal, vai impactar positivamente na vida dos trabalhadores. “Vocês vão sentir a consequência disso, de quando tem um governo comprometido, que quer que a nossa indústria se fortaleça”, citou, destacando que o governo federal garantiu mais de R$120 bilhões de investimentos para os próximos anos no segmento industrial.

Filippi ressaltou que os investimentos na indústria se revertem em inúmeros benefícios, além do desenvolvimento da economia. “Nós estamos em um momento muito propício para que vocês conquistem mais benefícios, que vocês consigam avançar na pauta sindical”, afirmou. “Porque uma coisa é quando a indústria está indo pra trás, está demitindo, aí os trabalhadores têm que encostar na parede e ficar ali, meio acuado. Agora, quando está contratando, tendo venda, melhorando, é o momento também deles repartirem a riqueza como os trabalhadores, que produzem a riqueza lá na ponta da fábrica”, completou.

Divulgação

Na Prefeitura de Diadema, Filippi garantiu aumento de 7% em 2023 e em 2024, como forma de cobrir as perdas dos servidores com a inflação. “Nós temos que investir e cuidar das pessoas que cuidam das outras pessoas na nossa cidade”, esclareceu Filippi. A valorização do funcionalismo público é uma das marcas da gestão do prefeito Filippi, que durante seu mandato, além de aumentos salariais, abonos e reajustes em benefícios como vale-alimentação, Filippi também implantou diversas outras mudanças em benefício dos servidores públicos.

Entre elas, destaque para o Plano de Carreira para a GCM (Guarda Civil Municipal), após espera de 11 anos; a aplicação do piso nacional aos agentes comunitários de saúde; o enquadramento dos Agentes de Cozinha I da Referência 1 para a Referência 2 no piso salarial da Prefeitura, o que aumentou os rendimentos dessa categoria; e a implementação da jornada de um terço para os professores, o que resultou, ainda, no chamamento e contratação de novos profissionais para a educação.