Filippi conversa com moradores de Diadema que trabalham na Mercedes-Benz

O prefeito Filippi, candidato à reeleição em Diadema, esteve em frente à fábrica da Mercedes-Benz, para conversar com trabalhadores da empresa que moram e que têm amigos e parentes na cidade para defender a continuidade do projeto que vem transformando a realidade do município.

Dialogar com trabalhadores e trabalhadoras na porta da Mercedes é uma tradição das campanhas petistas porque, apesar de a fábrica estar em São Bernardo, ela conta com muitos colaboradores que moram e votam em Diadema – até pela localização da Mercedes, perto da divisa entre as cidades.

“Importante bater esse papo com os trabalhadores e trabalhadoras da Mercedes, que é um símbolo muito importante para a gente. Lembro de vir aqui na minha primeira disputa com meu primeiro vice, o Antonio de Lucca Filho, o Paraná. A gente sempre vinha para cá para prestar contas dos investimentos que fazíamos em Diadema”, recordou Filippi.

A atividade foi em conjunto com outros candidatos do PT no Grande ABCD, como Bete Siraque, de Santo André, Jair Meneguelli, de São Caetano, e Renato Foresto, de Ribeirão Pires. Candidato a vice na chapa de Filippi, Pastor Rubens Cavalcanti também esteve no ato. Moisés Selerges, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, e Claudionor Vieira, diretor da entidade, articulam o encontro.

Além de prestar contas de todos os avanços do governo, Filippi alertou os trabalhadores da Mercedes sobre quem é o candidato Taka Yamauchi, que traz em sua campanha cerca de dez ex-secretários do ex-prefeito Lauro Michels e que tem como linha de conduta a postura do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Não podemos deixar de aproveitar os dois melhores anos do presidente Lula ajudando Diadema. Ele já encaminhou R$ 800 milhões em recursos para obras estruturantes, como o Novo Hospital, o CEU e o Periferia Viva, mas ele, como amigo de Diadema, sabe que a cidade precisa do apoio dele para o avanço de políticas públicas para nossa gente”, comentou Filippi.