Filippi assume presidência do Consórcio Intermunicipal Grande ABC

O prefeito de Diadema, José de Filippi Jr, assumiu nesta terça-feira (20) a presidência do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, com o compromisso de fortalecer a governança regional. Na vice-presidência foi eleita Penha Fumagalli, prefeita de Rio Grande da Serra.

“Para mim é uma honra e um privilégio assumir este compromisso com a nossa região. Estou muito feliz e disposto, vamos trabalhar por uma governança regional com muito diálogo entre as cidades e com o presidente Lula para trazer melhorias e fortalecer as políticas públicas do Grande ABCD”, afirmou Filippi, logo depois de ser empossado no cargo.

O agora presidente do colegiado parabenizou o prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira, pelo trabalho à frente do Consórcio, e afirmou que vai dar sequência às atividades e ações da governança regional e metropolitana. “Acredito que a gente tem condições de avançar muito mais nos somando e nos articulando”.

Filippi disse que vai conversar com os prefeitos de São Bernardo e São Caetano para que as cidades retornem à entidade. “Todos nós ganhamos com a recomposição do Consórcio e vamos fazer esforço para que isso aconteça. Tenho certeza que vamos mais longe se as cidades se articularem de forma regional”.

O novo presidente do Consórcio comentou que é preciso a recomposição das políticas públicas para dar sequência às questões voltadas à saúde e à segurança pública, “para dar as respostas que a população espera”.

Combate à dengue

Filippi informou que o Consórcio está lançando uma cartilha digital para reforçar o trabalho de conscientização da população em impedir a proliferação da dengue, já que são as casas os locais de maior incidência dos criadouros do mosquito.

“Se necessário vamos fazer ações de emergência como, por exemplo, atender a população além dos espaços das UBSs”, concluiu.