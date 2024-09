Festival Estudantil do Futuro tem rodada com basquete, queimada e pega-fita

A rodada do Festival Estudantil do Futuro, desta quarta-feira (18), contou com jogos de basquete 3×3, queimada e pega-fita. Em dia de rodada cheia, as disputas aconteceram na Areninha do Jardim Caçula e no CTT de Ouro Fino. A rodada começou na parte da manhã e seguiu pelo período da tarde.

No CTT de Ouro Fino, os embates de queimada agitaram os estudantes. Ao todo, foram cinco jogos muito disputados: EM (Escola Municipal) Com. Abdalla Chiedde venceu a EM Manoel Batista, pela categoria E, na próxima peleja o ENAU venceu o Abdalla, em partida válida pela categoria C, o ENAU venceu mais uma vez o Abdalla, mas pela categoria D, a EM Prof. Antonio Lacerda Bacellar venceu a disputa contra a EM Maria Siqueira de Paula, pela categoria D, e, por fim, a EE (Escola Estadual) Prof. Mário Leandro ganhou da EM Prof. Sebastião Vayego de Carvalho, em jogo da categoria E.

Pelo basquete 3×3, na Areinha do Jardim Caçula, em dois jogos válidos pela categoria G (masculino), o Jean Piaget venceu o Vayego, enquanto a equipe da Colégio Toth venceu a equipe da EM Eng. Carlos Rohm.

No pega-fita, que reúne os estudantes mais novos da rede municipal, a equipe da EM Yoshihiko Narita venceu o time do Abdalla, na categoria C. Na última disputa do dia, o Abdalla venceu a equipe do Manoel Baptista, em disputa válida pela categoria A.