Festival do Pistache volta a SP nos dias 25 e 26 de janeiro

Após um primeiro evento que encantou o público, o Festival do Pistache está de volta, agendado para os dias 25 e 26 de janeiro, em homenagem aos 471 anos da cidade de São Paulo. Este ano, a programação promete ser ainda mais atrativa, com uma série de novidades gastronômicas e culturais centradas em torno do adorado pistache.

Expectativas para o evento

Organizado pelo Espaço As Meninas Feiras e Eventos, a edição deste ano ampliou sua oferta, apresentando uma seleção exclusiva de iguarias criadas especialmente para os dois dias de festividades. Os visitantes poderão se deliciar com uma variedade de pratos que destacam o pistache como ingrediente principal.

Além das delícias com pistache, o festival contará também com o renomado Festival da Coxinha e da Cerveja Artesanal, formando um trio que é muito apreciado pelos paulistanos. Giselle Lima, designer digital do evento, comentou: “Coxinhas, Cervejas e Pistache: A Mistura que SP Merece!”.

Localização e Infraestrutura

O festival será realizado na Rua Joaquim Távora, 605, na Vila Mariana, em um espaço amplo, coberto e climatizado que oferece segurança e acessibilidade. A proximidade com a estação Ana Rosa do metrô torna o local ainda mais acessível ao público.

Os ingressos estão disponíveis por R$ 5,00 e podem ser adquiridos antecipadamente através do Sympla ou diretamente no local, sujeito à disponibilidade. As crianças até 12 anos têm entrada gratuita.

É importante destacar que os primeiros lotes de ingressos já foram esgotados. Atualmente, o terceiro lote está à venda por um valor acessível que equivale a menos que uma passagem de metrô.

O que dizem os organizadores

Elaine Vilela, idealizadora do festival, expressou sua empolgação: “O pistache vem conquistando cada vez mais fãs no Brasil. Para celebrar o aniversário de São Paulo, preparamos uma segunda edição do Festival do Pistache repleta de celebração gastronômica. É uma oportunidade imperdível para descobrir as maravilhas deste ingrediente tão especial.”