Festival do Chocolate abre inscrições para oficinas com Raissa Chaddad, Lucas Masterchef e Doce Kero Doce

O 15º Festival do Chocolate de Ribeirão Pires traz programação especial para as crianças neste final de semana. Nos dias 10 e 11 de agosto, o Complexo Ayrton Senna será palco de oficinas gratuitas de fondue e brownie, voltadas para crianças de 3 a 12 anos. As atividades serão conduzidas por personalidades como Lucas, participante do MasterChef, a atriz Raissa Chaddad e a doceria Doce Kero Doce.

As oficinas têm vagas limitadas, e as inscrições devem ser realizadas com antecedência pelos links disponibilizados pela organização. No sábado, às 14h, Lucas, participante do MasterChef, conduzirá a “Oficina de Fondue”, onde as crianças poderão mergulhar frutas frescas em uma cascata de chocolate, criando suas próprias combinações. Às 16h do mesmo dia, a “Oficina de Brownie” com a Doce Kero Doce permitirá que os pequenos decorem brownies prontos com diversos confeitos coloridos, exercitando a criatividade enquanto se divertem.

No domingo, às 14h, a “Oficina de Fondue” retorna, desta vez com a participação especial da atriz Raissa Chaddad, conhecida por seu papel na novela “Chiquititas”. Novamente, as crianças terão a chance de explorar novos sabores e aproveitar um momento doce e interativo.

O Festival, que celebra sua 15ª edição, é conhecido por oferecer experiências gastronômicas únicas para todas as idades, e as oficinas infantis são uma oportunidade perfeita para os pequenos participantes se divertirem enquanto aprendem sobre o mundo dos doces.

As inscrições para as oficinas podem ser feitas pelos seguintes links:

Sábado (10)

– 14h – Oficina de Fondue com Lucas Masterchef:

https://bit.ly/OficinaLucas10deagosto

– 16h – Oficina de Brownie com Doce Kero Doce:

https://bit.ly/OficinaBrownie10deagosto

Domingo (11)

– 14h – Oficina de Fondue com Lucas Masterchef e Raissa Chaddad:

https://bit.ly/OficinaLucasRaissa11deagosto