Festival de Verão no Parque da Água Branca destaca o melhor da culinária paulistana

Nos dias 25 e 26 de janeiro, das 10h às 19h, o Parque da Água Branca será palco do Festival de Verão, uma grande comemoração do aniversário da cidade. Com entrada franca, o evento oferece uma programação diversificada que inclui gastronomia, música e atividades recreativas.

Entre os destaques gastronômicos, os visitantes poderão saborear pratos típicos que são símbolos da cultura paulistana, como os tradicionais lanches de pernil e mortadela. Além disso, o menu inclui galinhada, baião de dois, feijão tropeiro, porções de torresmo, espetinhos de carne, acarajé e outras delícias. Para os amantes de sobremesas, haverá churros, espetos de morango, merengues, sorvetes e açaí.

O festival contará também com brinquedos infláveis, pescaria com preços populares e atividades recreativas gratuitas para as crianças. A música ao vivo e DJs garantirão a animação do público durante todo o dia. E mais: o evento terá ainda bazar de artesanato e um espaço místico com previsões para 2025 para quem busca experiências diferenciadas.

Celebre o aniversário de São Paulo em um dos espaços mais icônicos da cidade. Reúna amigos e familiares para um dia de sabores, alegria e muita diversão.

Serviço:

Data: 25 e 26 de janeiro | Horário: 10h às 19h

Local: Parque da Água Branca – Av. Francisco Matarazzo, 455, Barra Funda, São Paulo – SP

Entrada franca

Realização: S&C Eventos