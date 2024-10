Festival de Skate: Jovens da Fundação CASA encontram novas oportunidades sobre rodas

A Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA) São Vicente sediou, na última quinta-feira (24/10), o II Festival de Skate, que reuniu 20 adolescentes que cumprem medida socioeducativa em centros do Grande ABC e litoral paulista. Com o objetivo de incentivar a prática esportiva e promover o desenvolvimento pessoal dos jovens, o evento marcou um importante passo na inclusão social e na valorização do talento juvenil.

Participaram da competição as equipes dos CASAs Diadema, Praia Grande I, Vila de São Vicente, Peruíbe e Guarujá, cada uma composta por quatro adolescentes. Durante o festival, cada skatista teve direito a três voltas, cronometradas entre um e dois minutos, sendo avaliado individualmente em uma escala de 5 a 10 pontos. Ao final, as equipes do CASA Peruíbe, Guarujá e Vila de São Vicente conquistaram, respectivamente, o primeiro, segundo e terceiro lugares, levando medalhas e certificados em reconhecimento ao desempenho.

A avaliação dos skatistas foi realizada por cinco árbitros, que consideraram critérios técnicos e artísticos, como equilíbrio, velocidade, coordenação motora, criatividade, domínio das técnicas básicas, além da diversidade e dificuldade das manobras. Entre os jurados estava o skatista profissional Garcia Rodrigues, idealizador do projeto “Skate Transforma VIDAS e Muda Histórias!!!”, uma iniciativa realizada de forma voluntária pelo skatista desde fevereiro de 2022 com adolescentes.

“O processo socioeducativo envolve o trabalho integrado de todas as equipes — gestoras e referências —, e esse festival de skate foi um momento significativo para os adolescentes. A atividade permitiu que eles expressassem seus talentos, fortalecendo o caminho para a ressocialização e a reintegração à sociedade” destacou o diretor regional do litoral da Fundação CASA, Osmar Pereira Barreto.

A presidente da Fundação CASA também destacou o impacto positivo do evento na vida dos adolescentes. “O Festival de Skate reforça o nosso compromisso em utilizar o esporte como uma ferramenta de transformação social, inspirando os jovens a trilharem novos caminhos e a se prepararem para um futuro com mais oportunidades”, afirmou.

A prática do skate é uma das atividades esportivas oferecidas pela Fundação CASA, por meio da Gerência de Educação Física e Esporte (Gefesp), aos adolescentes que cumprem medida socioeducativa, contribuindo para a formação dos jovens e utilizando o esporte como ferramenta para indicar valores como respeito às regras e ao próximo, superação dos próprios limites e comprometimento.