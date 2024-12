Festival de Natal de Diadema destaca talentos locais 

Chegou a época mais gostosa do ano, as festas de final de ano! É hora de se juntar com a família e com os amigos para prestigiar mais uma edição do tradicional Festival de Natal de Diadema. Entre os dias 06 e 15 de dezembro, na Praça da Moça, estão todos convidados para prestigiar artistas e microempreendedores do município, com muita música e decoração natalina.

As crianças estão convidadas para visitar a Casa do Papai Noel, com entrega lúdica de cartinhas e uma chance de tirar uma foto com o bom velhinho. Comidas e bebidas também estarão garantidas com os empreendedores do programa de Economia Solidária da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet).

Para agitar o público, os DJs Andróide, Puff, Black Queen e os MCs Bruna Frutuoso e Todyz se apresentarão. O Caldeirão Tropical, Nova Orquestra Sinfônica de Diadema, Jazz Sinfônica de Diadema e Violeiros de Diadema também estão na programação.

O secretário de Cultura, Camilo Vannuchi, destaca a importância de permitir que a cultura chegue cada vez mais à população. “Durante toda a gestão do prefeito Filippi, a Cultura foi uma das prioridades. Realizamos grandes shows, propiciando para os moradores a oportunidade de ver de perto artistas consagrados, democratizando o acesso à cultura”, afirma. “Em 2024, quando a atual gestão se despede da cidade, decidimos dar ainda mais espaço para os artistas do município, que participaram de todos os shows realizados, e que agora são a estrela principal dessa celebração que já se tornou tradicional na cidade”, complementa o secretário.

Confira a programação (sujeita a alterações)

05/12 – Quinta-feira

18h – DJ Black Queen

19h – O.E.D. Jazz Ensemble & Corais Encanto e Feminino

20h – DJ Black Queen

21h – O.E.D. Jazz Ensemble & Coral Popular

06/12 – Sexta – feira

18h – DJ Puffe

19h – Nego do Acordeon

20h – DJ Puffe

21h – Gaviões do Nordeste

07/12 – Sábado

16h – DJ Puffe

17h – Jackson Rufino

18h – DJ Puffe

19h – Camila Oliveira

20h – DJ Puffe

21h – Fabinho Zabumbão

08/12 – Domingo

16h – DJ Black Queen

17h – Lira Musical de Diadema

18h – DJ Black

19h – Caldeirão Tropical

20h – DJ Black Queen

21h – Orquestra Experimental de Diadema

10/12 – Terça- feira

18h – DJ Andróide

19h – Lira Musical de Diadema

20h – DJ Andróide

21h – Caldeirão Tropical

11/12 – Quarta – feira

18h – DJ Puffe

19h – MC Bruna Frutuoso

20h – DJ Puffe

21h – MC Todyz

12/12 – Quinta – feira

18h – DJ Black Queen

19h – Orquestra Experimental de Diadema

20h – DJ Black Queen

21h – Lira Musical de Diadema

13/12 – Sexta – feira

18h – DJ Andróide

19h – DuoAAdois

20h – DJ Andróide

21h – Brasilidades

14/12 – Sábado

16h – DJ Black Queen

17h – Apresentação de música gospel

18h – DJ Black Queen

19h – Apresentação de música gospel

20h – DJ Black Queen

21h – Apresentação de música gospel

15/12 – Domingo

16h – DJ Andróide

17h – Grupo Beira Rio

18h – DJ Andróide

19h – Grupo Sagrado Pagode

20h – DJ Andróide

21h – Marcio Gana