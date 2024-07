Festival de Inverno em Paranapiacaba apresenta mais música e arte neste fim de semana

O Sol promete brilhar forte no segundo e último final de semana do 23º Festival de Inverno em Paranapiacaba. Considerado o segundo mais importante festival de inverno do país, o evento leva música, teatro, cinema, artes e gastronomia às ruas da histórica vila inglesa construída na segunda metade do século XIX para abrigar os operários da estrada de ferro. As atrações, todas gratuitas e muitas simultâneas, começam às 10h30 e seguem até as 19h, no sábado (27) e no domingo (28).

No sábado, o cortejo de maracatu “No Balanço das Águas” abre a programação às 10h30 ao receber, na Plataforma do Expresso Turístico, os visitantes que chegam para o Festival.

Às 12h, o músico Ricardo Vignini, com estilo musical que mescla a moda de viola e o rock, sobe ao palco do Mercado, abrindo a programação musical do dia. Na sequência, o palco do Mercado recebe Fabrício Ramos e banda, às 14h, e Mateus Sartori, às 16h, ambos cantores de MPB. O forró é a última atração no local, às 18h, o grupo Forró da Macaxeira convida o pessoal da banda Forró da Rabeca.

Também ao meio-dia começam as atrações do Viradouro, espaço voltado para as artes cênicas. A Cia Mapinguary, criada para compartilhar o universo das histórias e lendas do folclore, em apresentações com música ao vivo, traz o espetáculo “Mistérios da Mata”, às 12h. E a Cia Duna de Circo apresenta na sequência, às 14h, “O Abrazo da Girafa”, um espetáculo de acrobacias com peões e um clássico “monociclo girafa“. O grupo Fócu de Teatro apresenta a tradicional história de “Juvenal e o Dragão”, às 16h.

No palco da Rua Direita, a programação começa com o grupo de MPB “O Vento Solar”, que vai levar faixas do seu novo álbum “Do Mar à Montanha”, às 15h. Na sequência, o mesmo palco recebe o hip hop do “Rima Livre”, às 17h. A última atração musical do sábado, às 19h, é o jazz do trio “Mental Abstrato”, que traz a forte essência do hip-hop jazz que vai flutuando pelo soul, groove, lounge e pelo afro beat.

O Festival de Inverno conta, ainda, com uma programação itinerante que percorre as vielas da vila. No sábado, às 15h, vão desfilar por Paranapiacaba, os bonecos gigantes representando os antigos ferroviários, acompanhados pela “Radiocicleta”, triciclo equipado com som, do “Bloco dos Gigantes Ferroviários”, criados pela Associação de Cidadãos Artistas (Arca). Às 17h, começam as “Invasões Poéticas”, do coletivo (A)gente, que irá criar imagens e textos inspirados nas histórias da Vila e outras em tempo real, com a ajuda de projetores artesanais.

E ainda tem programação na Biblioteca Ábia Ferreira Francisco, com contação de histórias, às 11h (“A Formiguinha Lava-pés”, com Wal Volk), às 13h, (“Literatura na Calçada”, com Trupe Borboletras) e às 15h (“O Menino que Vestia Poesia”, com William Gama). No Cine Lyra, equipamento cultural inaugurado em 1903 e que foi entregue restaurado no último sábado (20), a programação traz curtas metragens, documentários, oficinas, ocupação e projeção de imagens de Paranapiacaba, além de show de Der BAum, durante projeção de filme experimental.

Os visitantes do festival vão contar, ainda, com duas praças de alimentação, que também terão atrações musicais, além de food trucks, beer trucks, barracas gastronômicas, os restaurantes de Paranapiacaba e a tradicional Feira Caminhos do Cambuci, que traz uma infinidade de usos culinários.

Domingo – No domingo, a programação também começa às 10h30, com apresentação do “Espalha Circo Cortejando” na plataforma do Expresso Turístico.

E às 11h, a música indiana de Fábio Kideshi dá início à programação especial do Viradouro, com uma ação cultural que tem a proposta de integrar diferentes singularidades, áreas de conhecimento e linguagens artísticas, propondo uma experiência de equilíbrio entre os campos físico, mental, emocional, espiritual e energético.

No mesmo horário começam as apresentações de poesia, com Zuba Costa, e a tenda de oráculos da Associação Brasileira de Bruxaria e da Casa de Bruxa, que terá atendimento até as 18h. A programação traz ainda oficinas de aquarela (12h30) e mandala para crianças (16h).

As apresentações musicais recomeçam às 13h com Sujeito e Arnaldo Tifu levando hip hop para a vila. Semente Cristal, com música New Age, se apresenta às 15h, e Pedra Branca apresenta World Music e Música Experimental Brasileira, às 17h. Haverá também apresentação da dança “Encantos Amazônicos”, às 12h, com o grupo cultural Yande TransPará. O documentário “De Paranapiacaba ao Peabiru”, de Ale Oshiro, encerra a programação às 17h.

No palco do Mercado, a programação também começa às 11h, no domingo, quando Felipe Dias abre os trabalhos tocando blues. O samba “Nó na Pedra” sobe no palco na sequência, às 13h, seguido pelo jazz do WP Brass, às 15h. O trio de forró Triangulistas fecha o palco, às 17h;

Tem mais jazz no palco da Rua Direita, no domingo, com a banda Invisible Lines 5tet (12h) e Stefano Moliner (18h). A programação deste palco traz também o Rock do Decreto sem Lei, às 14h, e de Giant Jellyfish, às 16h.

As atrações itinerantes do último dia de festival são os “Contatos Poéticos” da Cia Patética, às 13h, a intervenção “As Proseadeiras” e a intervenção “O Fundo do Olho do Trabalhador”, com Laís Efstathiadis e Rosa Paiva.

Na Biblioteca a contação de história continua, com “Um Rio que desagua Histórias”, às 13h, e “Allunde Alluyá”, às 15h, além da programação no Cine Lyra.

Como chegar – Como acontece todos os anos, o acesso a Paranapiacaba será por meio da parte alta. Os visitantes deixarão os veículos no estacionamento que funcionará no km 47 da rodovia Antonio Adib Chamas (SP – 122). Por conta do espaço limitado da vila, a entrada de veículos não será autorizada na parte baixa.

O valor será o mesmo cobrado no ano passado: R$ 40 para motos, R$ 50 para veículos, R$ 100 para vans e R$ 200 para ônibus. No local estará disponível um serviço de micro-ônibus de ida até a parte baixa e o retorno ao estacionamento, com transporte para pessoas com deficiência.

Para quem prefere ir de transporte público, duas linhas intermunicipais da Next Mobilidade atendem a região. A linha 040 sai do Terminal Santo André Leste, com tempo de trajeto de aproximadamente 1 hora e 25 minutos e tarifa de R$ 8,40. A linha 424 sai da estação Rio Grande da Serra e tem trajeto de 20 minutos, com passagem no valor de R$ 5,45.

É sugerido que os visitantes levem doações de alimentos não perecíveis, que serão destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade.



Programação do segundo final de semana do Festival de Inverno em Paranapiacaba:

27/7 (Sábado)

Plataforma do Expresso Turístico

10h30 – No Balanço das Águas (Cortejo de Maracatu)

Palco Mercado

12h – Ricardo Vignini (Moda de rock)

14h – Fabrício Ramos e Banda (MPB)

16h – Mateus Sartori (MPB)

18h – Forró da Macaxeira convida Forró de Rabeca (Forró)

Palco Rua Direita

15h – O Vento Solar (MPB)

17h – Rima Livre (Hip hop)

19h – Mental Abstrato (Jazz)

Viradouro

12h – Cia. Mapinguary | Espetáculo ‘Mistérios da Mata

14h – Cia. Duna de Circo | Espetáculo ‘O Abrazo Girafa’

16h – Grupo Fócu de Teatro | Espetáculo ‘Juvenal e o Dragão’

Biblioteca

11h – Wal Volk | Contação de Histórias ‘A Formiguinha Lava-pés’

13h – Trupe Borboletras| Contação de Histórias‘Literatura na Calçada’

15h – William Gama | Contação de Histórias ‘O Menino que Vestia Poesia’

Itinerante

15h – Arca – Associação de Cidadãos Artistas | Bloco dos Gigantes Ferroviários

17h – Coletivo (a)gente| Intervenção‘Invasões Poéticas’

Cine Lyra

Programação Escola Livre de Cinema e Vídeo:

11h às 18h – Projeção: imagens de Paranapiacaba | Slideshow de fotos registradas pelos visitantes do Festival e enviadas para projeção

11h às 18h – Ocupação Água, Câmera, Ação – SEMASA | Projeção e atividades

13h – Lançamento do Documentário sobre a Reserva Biológica de Paranapiacaba | Exibição seguida de bate-papo com equipe do filme

14h30 – ‘Pau da Missa’, de Alex Moletta

17h30 – Show Der Baum + Projeção filme experimental sobre Paranapiacaba produzido pela ELCV Banda toca ao vivo como trilha sonora do filme

11h às 18h – ‘O Olhar Além do Mar: Arte em Paranapiacaba’ | Exposição de obras do Acervo de Arte Contemporânea de Santo André

11h às 18h – Lounge Literário | Espaço voltado aos escritores da região com intervenções e venda de livros

11h às 18h – Ocupação Cultural ‘Um dia de Afroescola’

19h – Wal Volk | Recitação de poemas do livro ‘Poéticas do Tempo, 20 anos em Paranapiacaba’

28/7 (Domingo)

Plataforma do Expresso Turístico

10h30 – Cia. Deu Circo | Espetáculo ‘Espalha Circo Cortejando’

Palco Mercado

11h – Felipe Dias (Blues)

13h – Grupo Nó na Pedra (Samba)

15h – WP Brass (Jazz)

17h – Triangulista (MPB)

Palco Rua Direita

12h – Invisible Lines 5tet (Jazz)

14h – Decreto Sem Lei (Rock)

16h – Giant Jellyfish (Rock)

18h – Stefano Moliner (Jazz)

Viradouro

11h – Fabio Kidesh (Música Clássica Indiana)

11h às 16h – Zuba Costa | Poesia Itinerante

11h às 18h – Tenda de Oraculistas da Associação Brasileira de Bruxaria e Casa de Bruxa: Carlos Karan, Cigana Camila, Lye Sciorilli, Paulo Terapeuta e Zelei Gilioli

11h30 e 13h30 – Oficina ´Mapa Mundí: Aquarelando na Vila mais colorida do Brasil!´, com Cristina Telles

12h – Grupo Cultural Yandê TransPará | Encantos Amazônicos (Dança)

13h – Sujeito & Arnaldo Tifu (Hip Hop)

15h – Semente Cristal (New Age, Chill Out)

16h – Oficina ‘Arte para crianças – Pintura de Mandalas’, com Debora Mussi

17h – Pedra Branca (World Music, Trance, Música Experimental Brasileira)

17h – Ale Oshiro | Documentário ‘De Paranapiacaba ao Peabiru’

Biblioteca

13h – Tricotando Palavras | Contação de Histórias: Um Rio que desagua Histórias

15h – Duo Flor de Alecrim | Contação de Histórias ‘Allunde Alluyá’

Itinerante

13h – Cia. Patética| Intervenção ‘Contatos Poéticos’

15h–Cia. A Hora da História | Intervenção ‘As Proseadeiras’

16h – Laís Efstathiadis e Rosa Paiva | Intervenção ‘O Fundo do Olho do Trabalhador’

Cine Lyra

Programação Escola Livre de Cinema e Vídeo

11h às 18h – Projeção: imagens de Paranapiacaba

11h às 18h – Ocupação Água, Câmera, Ação – SEMASA | Projeção e atividades

13h – Curtas metragens de Jairo Costa | Exibição seguida de bate-papo com diretor

15h – Curta Trilhos do Tempo – Um filme de Diomédio Piskator | Exibição seguida de bate-papo com equipe

17h – Documentário ‘De Paranapiacaba ao Peabiru’, de Ale Oshiro | Exibição seguida de bate-papo com diretor

11h às 18h – ‘O Olhar Além do Mar: Arte em Paranapiacaba’ | Exposição de obras do Acervo de Arte Contemporânea de Santo André

11h às 18h – Lounge Literário | Espaço voltado aos escritores da região com intervenções e venda de livros