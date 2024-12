Festival de Escolinhas de Futebol promove integração de alunos da Prefeitura de Diadema

Uma grande festa e celebração do esporte. Assim será o Festival de Escolinhas de Futebol de Campo, que a Prefeitura de Diadema realiza neste sábado, 7 de dezembro, a partir das 8h, no Campo Piraporinha – Av. Dona Ida Cerati Magrini, 721, no bairro Piraporinha.

Essa é a quarta e última edição do evento no ano, que tem a previsão de receber cerca de mil pessoas, entre 400 alunos de sete a nove anos das escolinhas de futebol de campo da Prefeitura e seus familiares.

Como explica o coordenador das escolinhas, João Batista Barbosa, estão previstas atividades esportivas e lúdicas, próprias a essa faixa etária, como jogos em campos reduzidos e com traves adaptadas. Ao final, será fornecida alimentação e todos os pequenos atletas receberão medalhas.

“O que a gente quer é promover a integração dos alunos das 12 escolinhas que mantemos na cidade, inclusive chamando as famílias deles a participar e a interagir junto. Essa atividade vai além do campo e das aulas, queremos que a prática esportiva seja cada vez mais fonte de lazer e saúde para as crianças”, esclarece Batista, sobre os objetivos do encontro.

Hoje, as escolinhas de futebol atendem cerca de 4,8 mil alunos, inclusive 150 meninas. “Tempos um núcleo no Taperinha, aos sábados, das 8h às 12h, só para meninas. Para o próximo ano temos a previsão de lançar um outro núcleo só para o público feminino no Casa Grande”, finaliza Batista.

Os 12 campos onde as escolas funcionam são: Serraria, Eldorado, Jardim Ruyce, Casa Grande, Piraporinha, Taperinha, Vila Alice, Jardim ABC, Paineiras, Campanário, Albatroz e Associação dos Funcionários Públicos.

Mais informações sobre as escolinhas mantidas pelas Secretaria de Esporte e Lazer pelo endereço eletrônico https://linktr.ee/seldiadema .