Festival de Atividade Física Adaptada acontece neste sábado em Diadema

Esporte, diversão e muita inclusão. Esse é o Festival de Atividade Física Adaptada (FAFA), que a Prefeitura de Diadema realiza neste sábado, 9 de novembro, das 10h às 15h, no Clube Municipal Mané Garrincha (Rua dos Cariris, 195 – Piraporinha). Cerca de 120 pessoas com deficiência se inscreveram e vão participar, com suas famílias, das atividades pré-desportivas adaptadas realizadas em quadra.

A programação é ampla e diversificada: Chute a gol (Futebol), Arremesso (Basquete), Tatame com bolas Bobath (que envolve habilidades motoras diversas), Corrida do Sorvete (Atletismo), vivência em vôlei sentado e Skate (vivência em andar). As atividades são acompanhadas pelos técnicos da Prefeitura.

Araceli Bueno, uma das organizadoras do Festival e professora de educação física no Centro de Atenção e Inclusão Social (CAIS) de Diadema, esclarece o objetivo do evento. “O Festival proporciona a vivência de uma atividade física adaptada, que todos conseguem realizar, e cria momentos de interação do participante com deficiência e sua família. A ideia é criar memórias em família e vivências esportivas de forma divertida e prazerosa.”

O Festival, resultado da parceria entra as secretarias de Educação e de Esporte e Lazer, é promovido duas vezes ao ano. Esta edição é chamada de Primavera, com atividades pré-desportivas adaptadas realizadas em quadra. No primeiro semestre, é realizado o FAFA Verão, com atividades nas piscinas públicas do município.