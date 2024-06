Festa celebra 30 anos da Emeb Sagrado Coração neste sábado

A Emeb Sagrado Coração de Jesus, localizada no Jardim Alba, em Diadema, completa 30 anos em 2024, mas quem ganha o presente é toda a comunidade. No sábado, 22 de junho, a unidade realiza, das 10h às 15h, uma festa que lembra diversos momentos, personagens e parte da rica história que fazem parte da trajetória da unidade escolar.

A programação é ampla e prevê, entre outras coisas, apresentações de músicas da época de sua fundação e de vídeo com falas de membros da comunidade escolar, entrevista com ex-estudante, paródias de músicas, mas também oficinas, quiz e até ação de paisagismo na calçada do muro da escola.

A celebração é parte de um projeto mais amplo, de nome ‘30 anos Sagrados’, que vem sendo realizado ao logo de 2024, com o objetivo de resgatar, com a ajuda dos alunos e toda a comunidade, a história da unidade.

Outras escolas da rede pública de Diadema também estão realizando festas juninas ao longo do mês. Nas unidades escolares de cada região é possível obter mais informações sobre essas celebrações.

História

Criada em 16 de dezembro de 1994, inicialmente como uma unidade vinculada ao Governo do Estado, seu primeiro nome foi Escola Estadual Buraco do Gazuza. Posteriormente, com a municipalização da unidade, feita entre 2009 e 2010, um novo e definitivo nome foi escolhido após uma eleição: Emeb Sagrado Coração de Jesus.

Um fato interessante, e sempre lembrado pela comunidade, é que a ocupação que deu origem ao bairro do Gazuza reservou um espaço para a futura escola, o que mostra a importância que os moradores conferiam à educação e à escola, desde sua origem.