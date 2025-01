Férias Culturais em SP atrai 14 mil jovens

Recentemente, as Casas de Cultura da capital paulista foram palco do projeto Férias Culturais, uma iniciativa da Prefeitura que trouxe uma ampla gama de atividades artísticas para o público infantojuvenil. O evento, que ocorreu entre os dias 9 e 24 de janeiro, atraiu um público expressivo de 14.534 crianças e adolescentes, oferecendo entretenimento gratuito em diversas áreas culturais.

O Férias Culturais contou com apresentações variadas, incluindo teatro, mágica, música, dança e contação de histórias. A realização desse projeto foi viabilizada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, com o intuito de fomentar a cultura local e proporcionar aos jovens oportunidades de lazer durante o período de férias.

Du Kammargo, ator envolvido desde a primeira edição do evento no ano anterior, destacou a relevância da iniciativa para a comunidade. “O projeto está funcionando e é muito legal fazer parte de algo tão grandioso”, declarou o artista. A opinião do músico William Filho complementou esse sentimento. Ele, que também se apresentou ao lado de Kammargo, elogiou o projeto: “O Férias Culturais é maravilhoso. Inclusive, meus filhos já participaram. Eu acho que é uma ótima iniciativa”. Para ele, a proposta é essencial para oferecer alternativas às crianças durante as férias, já que muitas vezes elas não têm opções de lazer disponíveis. “Aqui, as crianças se divertem e têm acesso ao teatro e à música”, acrescentou.

Além das apresentações artísticas, o evento incluiu práticas educativas supervisionadas por monitores que orientaram as atividades ao longo do dia, das 10h às 17h. Renata Borto, mãe que levou sua filha Sabrina à Casa de Cultura Municipal Raul Seixas em Itaquera, enfatizou a importância do projeto: “É bom para entreter as crianças. Elas fazem amizades, gastam energia e participam de atividades essenciais para seu desenvolvimento”. A satisfação dos pais e a alegria das crianças reforçam a importância desse tipo de ação cultural.

O Férias Culturais não apenas proporcionou entretenimento, mas também ressaltou a necessidade de espaços descentralizados que incentivem a participação da população em atividades artísticas e educativas. Com o sucesso deste ano, a expectativa é que o projeto seja retomado nas férias de julho, ampliando ainda mais o acesso à cultura na cidade.