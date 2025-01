Confira as atrações culturais de fevereiro na capital paulista

Durante o mês de fevereiro, os centros culturais da capital se destacam pela ampla variedade de atividades, que vão desde apresentações de dança até teatro infantil e adulto. Os eventos, que são gratuitos, visam proporcionar entretenimento e cultura para todos os públicos.

Entre as diversas atrações, a Galeria Olido se torna um ponto de interesse com a exposição intitulada Hoje tem Espetáculo, localizada no Centro de Memória do Circo, na Avenida São João. O espaço contará com visitas mediadas, oferecendo uma experiência interativa e personalizada conforme o perfil dos visitantes.

No Centro Cultural Olido, também na área central da cidade, o público poderá apreciar o espetáculo de dança Fazer Fugir. Esta performance é uma criação contemporânea do coreógrafo Wellington Duarte, integrante do Núcleo EntreTanto, e conta com a participação dos bailarinos Maria Basulto e Rafael Carrion, prometendo encantar os espectadores com sua originalidade e expressão artística.

Para o público infantil, a programação inclui a contação da clássica história Chapeuzinho Vermelho, que será apresentada no Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes, situado na Zona Leste. Além disso, no Teatro Flávio Império, também na mesma região, a peça Clarinha e Suas Histórias será encenada por um elenco composto por duas crianças. Nesta narrativa, uma delas traz à vida o universo imaginário do poeta Manoel de Barros, enquanto a outra representa a realidade. Juntas, elas interagem com o público através de brincadeiras infantis, promovendo uma experiência lúdica e educativa.

Essas atividades evidenciam o compromisso dos centros culturais em oferecer um leque diversificado de opções que atendam às necessidades de entretenimento e aprendizado da população.

