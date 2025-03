Felipe Sanches encara etapa decisiva da WSK Master Series em Viterbo neste fim de semana

O paulista Felipe Sanches (Equipe Energy Corse / ITB / Sanches e Sabioni Sociedade de Advogados / Andrea Sanches Semijoias / Fazenda Pôr do Sol) retorna às pistas neste fim de semana para disputar a quinta e última etapa da WSK Master Series, que acontece no Leopard Circuit Viterbo, na Itália. Representando a equipe Energy Corse na categoria OKN Júnior, o jovem talento brasileiro promete mais uma vez entregar um desempenho positivo para fechar sua participação no campeonato com chave de ouro.

Apesar de ter ficado de fora da etapa de abertura em janeiro, Felipe enfrentou com determinação os desafios das quatro rodadas seguintes, mostrando evolução e competitividade em cada prova. O piloto chegou à final em todas as etapas que disputou, protagonizando ultrapassagens marcantes e consolidando sua adaptação ao kartismo europeu. Agora, com a experiência acumulada ao longo da temporada, o foco está em extrair o máximo do equipamento e buscar um grande resultado no encerramento da competição.

“Essa temporada tem sido um aprendizado enorme para mim. Cada corrida na WSK Master Series me trouxe novas experiências e me ajudou a evoluir como piloto. Para esta última etapa, quero continuar fazendo o meu melhor, aproveitando cada volta e buscando um desempenho forte para terminar o campeonato de uma forma positiva”, destacou Felipe.

A programação da etapa final da WSK Master Series começou na quarta-feira (13) e quinta-feira (14) com treinos livres. Na sexta-feira (15), os pilotos seguem com mais sessões de treinos e disputam a primeira prova eliminatória. No sábado (16), acontece mais uma classificatória, e no domingo (17), a decisão com a pré-final e a grande final.